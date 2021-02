Na política ou no BBB: o comportamento é a chave para a vitória

Assim como na política, dentro do Big Brother Brasil comportamento também define resultado. O reality show está ocupando um grande espaço em todas as mídias e é um dos principais temas em discussão hoje em dia. Por isso, muita gente questiona: existe algum aprendizado real neste tipo de programa?

É importante entender que um determinado comportamento se constitui por um conjunto de habilidades. Então, para que as pessoas gostem de você, a primeira delas é o bom humor. Olhar nos olhos, sorrir e dar atenção, com uma escuta atenta. Estas são algumas das habilidades que farão a diferença para o participante vencer no BBB ou um candidato vencer uma eleição.

O agente político, com ou sem mandato, precisa desenvolver uma comunicação de fácil entendimento. Para executar esse plano é muito importante, antes de qualquer interação, entender qual o resultado ideal desejado. Qual o público ele quer atingir: o eleitorado geral ou apenas um grupo específico de pessoas. Normalmente, um comportamento bem preparado pode atender os dois públicos.

Nicholas Boothman, autor do livro ‘Como convencer alguém em 90 segundos’, nos ensina que é preciso destravar a reação de “lutar ou fugir” logo no primeiro contato. Por isso a importância do sorriso, do aperto de mão firme e paralelo, além de deixar claro que a pessoa mais importante de qualquer interação é o próximo, nunca o “eu”.

Esse tipo de comportamento altruísta fala com o inconsciente das pessoas passando a seguinte informação: “Está aí alguém que realmente vale a pena”. No decorrer do jogo, seja ele político eleitoral ou político do BBB, o que vai te levar a vitória é criar ressonância.

Para que isso ocorra, é importante que as pessoas enxerguem semelhança no participante ou candidato, ou seja, uma sensação de pertencimento com suas ideias e objetivos. Assim, as pessoas vão defender suas escolhas por si próprias e vão divulgar o seu trabalho para outras. Essa é a ressonância necessária para a vitória, seja em um paredão ou nas urnas.

Independente de quem seja, uma pessoa que exerça o comportamento de um líder inspirador sempre vai gerar o compromisso recíproco que a levará para a vitória. Seja nas urnas ou em um paredão, a coerência e o compromisso assumido é que vão levar ao sucesso.

*Osmar Bria é autor dos livros A Fórmula do Voto e Mulher, Emoção e Voto. Realiza treinamentos com partidos e candidatos de todo o País