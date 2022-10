Na contramão da ordem do TSE, bolsonaristas mantêm em rede social trumpista post sobre ‘voto’ de Marcola do PCC em Lula

Políticos e influenciadores bolsonaristas mantêm no ar em parte de suas redes sociais publicações que afirmam que Marcola, líder do PCC, declarou voto em Lula. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou liminarmente a remoção imediata do conteúdo na manhã deste domingo de eleições (02/10), mas as publicações permanecem online em perfis das deputadas federais Bia Kicis e Carla Zambelli e do influenciador Leandro Ruschel.

Na contramão da decisão da corte eleitoral, os três ainda mantinham reproduções dessas publicações na rede social Gettr, plataforma criada pelo ex-porta-voz de Donald Trump, James Miller, que já foi alvo de pedidos de remoção e desmonetização pelo tribunal. Ruschel manteve os posts também no Telegram, rede social russa que mantém acordo de cooperação com o TSE no combate à desinformação. Os conteúdos estavam online até o fechamento deste texto às 17h.

De acordo com a notícia considerada falsa, o líder do PCC, Marcola, teria dito em diálogos captados por grampos da Polícia Federal (PF) que preferiria Lula a Bolsonaro. A corte acatou um pedido da coligação petista contra o material, que havia sido publicado pelo site O Antagonista e a partir de então compartilhado por apoiadores do atual presidente.

No âmbito desta ação, Kicis, Ruschel e Zambelli foram citados pelo ministro Alexandre de Moraes, que determinou “a imediata remoção do conteúdo” que associa Marcola ao PT “sob pena de multa diária de R$ 100 mil”. A liminar concedida à campanha petista também determinou a abstenção “na realização de novas postagens ou novos compartilhamentos” do conteúdo, sob pena de multa de R$ 15 mil.

Documento LEIA A DECISÃO DE ALEXANDRE PDF

A decisão, no entanto, não menciona de quais redes o conteúdo deveria ser removido, mas levou a intimações contra o Twitter e o YouTube, onde o material não está mais disponível. Outros bolsonaristas originalmente citados pela corte, como os irmãos Eduardo e Flávio Bolsonaro, não mantiveram as reproduções da notícia considerada falsa pelo TSE em seus perfis no Gettr.

COM A PALAVRA, LEANDRO RUSCHEL

Em seu canal no Telegram, o influenciador Leandro Ruschel disse que iria atender à decisão liminar da Justiça Eleitoral pela remoção do conteúdo em seu Twitter, apesar de não ter excluído as publicações da plataforma russa. “O Antagonista anunciou que vai recorrer da decisão que censurou sua matéria sobre a preferência política de Marcola, reafirmando que não se trata de ‘fake news’, mas de transcrições de conversas no âmbito da operação Anjos da Guarda, feitas pela PF, com autorização judicial”, disse.

COM A PALAVRA, BIA KICIS

A deputada federal foi contatada por meio de sua assessoria parlamentar. O espaço permanece aberto para manifestações.

COM A PALAVRA, CARLA ZAMBELLI

A deputada federal foi contatada por meio de sua assessoria parlamentar. O espaço permanece aberto para manifestações.