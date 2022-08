Museu de grandes novidades

Cazuza já declarava ver o futuro repetir o passado, mas talvez não cogitasse o evento político que nos entretém nesta semana: o passeio do coração formolizado de Dom Pedro I – com honrarias de Chefe de Estado – para a celebração do bicentenário da Independência do Brasil. A ideia não é nova e tampouco o era quando similar espetáculo se deu em 1972, no auge da ditadura militar, sob os auspícios do então presidente, Emílio Médici. Naquela ocasião, os restos mortais do antigo Imperador vieram para ficar, mas enfrentaram relevante intercorrência: o caixão não coube no sarcófago da Capela Imperial, no Ipiranga, e o sepultamento só ocorreu, de fato, quatro anos depois[1]. Em 2022, ainda está por ser vista eventual e equivalente gafe.

O que mais chama atenção, entretanto, é a simbologia dos atos. Partindo de uma efeméride com potencial identitário, opera-se uma espécie de culto à personalidade, com metodologia que flerta com o macabro. Opta-se, antes de mais nada, por celebrar aquele que percebeu a inoperância da unidade bipolar e que deu o Grito do Ipiranga, oficializando o rompimento do Brasil em relação a Portugal e priorizando uma dita “independência”. De modo instrumental, o que se buscou em 1972 e que se busca também agora, é a espetacularização daquilo que teria nos conduzido a ser, verdadeiramente, brasileiros livres e autônomos. Tem-se, portanto, um conclame ao imaginário coletivo em torno dos elementos que nos tornam uma comunidade nacional supostamente coesa.

Em ano de eleição, o timing não surpreende, mas fica também o questionamento: será que temos mesmo o que comemorar? Afinal, que independência foi essa e qual foi o Brasil que estreou em 1822? Um breve resgate histórico nos permite rememorar que não existiram tantas mudanças assim. O sistema continuou monárquico, escravista e excludente. A Constituição abarcava um intervencionismo inchado do Imperador, através do Poder Moderador, espelho de sua soberania pessoal. A antiga metrópole portuguesa foi, basicamente, substituída pelo Reino Unido, solidificando essa já longeva parceria (ou seria sujeição?). Nove anos depois do Grito, em 1831, Dom Pedro I daria adeus ao Brasil e voltaria a Portugal para pleitear a restauração da sucessão do trono português por sua filha, Dona Maria II.

Como se vê, a verdade é que, desde cedo, mudamos para permanecer iguais. Nossos heróis oficializados merecem maior escrutínio e nossas festividades carecem de um aumentado senso crítico. Lamentavelmente, contudo, a velha técnica do espetáculo impera, comovendo cidadãos ávidos por pertencer a um corpo coletivo, detentor de uma narrativa comum e mítica. Assim, à primeira vista, o custoso passeio do coração imperial pode parecer despropositado, mas não o é. Afinal, arregimentar fanáticos e distrair a massa é de suma importância na construção discursiva preponderante.

Talvez seja (passada) a hora de descortinar essa encenação.

*Nina Nobrega Martins Rodrigues, mestre em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo (USP). Advogada

