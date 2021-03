Mulheres empreendendo na Comunicação

A pandemia causada pelo coronavírus exigiu que grande parte dos profissionais e negócios se reinventassem, entre eles as mulheres.

Muitas empresas tiveram que se adaptar ao home office, e-commerce ou mesmo modernizar seu negócio em busca da vitrine virtual, onde cada vez mais tudo acontece.

Foi na contramão dessa crise que algumas mulheres empreendedoras enxergaram uma oportunidade de crescer e alcançar o sucesso.

Todos os negócios foram afetados por conta da pandemia, o que diferencia o resultado disso é a forma com que cada empresa lida com a crise.

Por exemplo, de acordo com uma pesquisa do Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, realizada entre os dias 27 e 31 de agosto, as mulheres foram mais rápidas e eficientes ao implementarem inovações em seus negócios durante a pandemia. Enquanto 11% das mulheres inovaram em seus negócios, apenas 7% dos homens fizeram alguma mudança.

Além disso, a pandemia normalizou a migração dos negócios físicos para o online. A pesquisa global CEO Outlook 2020, realizada pela consultora KPMG, demonstra que a pandemia acelerou a transformação digital das empresas. Para 67% dos executivos ouvidos, a digitalização das operações teve avanços que colocaram o negócio meses e até anos à frente do que esperavam.

Aproveitando todo este cenário, muitas empreendedoras usaram da transformação digital para alavancar seus negócios, mas ainda enfrentam muitas situações de machismo.

Pensando nisso, listo 4 exemplos de machismo que as mulheres empreendedoras enfrentam diariamente. Confira:

1 – Não te deixam falar: sabe quando o homem não deixa você falar durante uma reunião ou te interrompe a todo momento? Essa atitude é tão comum que o termo tem até um nome: manterrupting.

2 – Explicam o que você já falou: você está falando ou fazendo alguma apresentação quando é cortada pelo seu colega/cliente (homem). Então, ele diz que não é dessa forma e que o correto é exatamente o que você falou, mas com as palavras dele.

3 – Faz piadas sobre TPM: quando você se impõe e coloca sua ideia de forma assertiva muitas vezes vai acabar ouvindo: ela está de tpm.

4 – O famoso mansplaining: eles começam a te explicar algo (sobre seu negócio ou não), assumindo que você não entende sobre o assunto. Essa explicação é dada sem que a mulher tenha pedido e muitas vezes se refere a assuntos óbvios ou temas que a mulher tenha domínio.

*Maria Carolina Rossi é jornalista e sócia-fundadora da Comunica PR