Mulher trans e namorado são agredidos em feira agropecuária no interior de SP; veja o vídeo

Uma mulher transexual e o namorado dela foram agredidos durante o show da dupla Henrique e Juliano na Expoagro de Franca, no interior de São Paulo, na última sexta-feira, 27. Eles registraram boletim de ocorrência e a Polícia Civil investiga o caso.

As agressões foram registradas em vídeo. A gravação circula nas redes sociais e mostra o momento em que um homem tenta afastar o agressor e diz “bater em mulher não”. O agressor responde: “É travesti”. Assista:

Em nota, a organização da Expoagro afirmou que os seguranças do evento foram acionados, mas a briga já tinha terminado quando chegaram ao local. Os organizadores também afirmaram que estão em contato com as autoridades para colaborar com o necessário e prestaram “total apoio às vítimas”.

“A organização da Expoagro Franca vem a público repudiar qualquer ato de violência e agressão durante o evento”, diz o posicionamento.

O caso foi registrado na Delegacia de Franca como lesão corporal e injúria, que compreende atos de transfobia.