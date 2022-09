Mulher que descobriu ser ‘a outra’ tem indenização por estelionato sentimental negada pela Justiça

Uma dona de casa de 44 anos, moradora de São Sebastião da Grama, cidade com aproximadamente 12mil habitantes, a 240km da capital paulista, ingressou com uma ação na Justiça pedindo uma indenização contra seu ex-companheiro por “estelionato sentimental”. Depois de perder na primeira instância, ela recorreu e, esta semana, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o indeferimento dos pedidos da mulher. O julgamento aconteceu na última terça (27), mas foi publicado sexta (30) no Diário de Justiça.

A sessão do TJSP foi presidida pelo desembargador relator Wilson Lisboa Ribeiro, cujo voto foi acompanhado pelos demais membros da 7ª Câmara de Direito Privado da Corte. Além de manter o julgamento de primeiro grau, os honorários do advogado do réu ainda foram aumentados.

De acordo com a narrativa da petição inicial, a dona de casa conheceu seu antigo companheiro, que trabalha como motorista, no ano de 2017 através do Messenger (aplicativo do Facebook de troca de mensagens). O homem morava nos Estados Unidos e costumava vir ao Brasil duas vezes ao ano, para ficar na cidade de São Sebastião da Grama, onde alegava ter nascido.

Conforme estreitaram o vínculo, o homem começou a vir ao Brasil com mais frequência e, segundo a dona de casa, o relacionamento se tornou do conhecimento de todos na cidade. Eles chegaram a alugar uma casa juntos, frequentar festividades da família da mulher, comprar alianças e fazer um chá de cozinha para o futuro casamento. O motorista teria a proibido de trabalhar e enviava-lhe dinheiro periodicamente.

Ocorre que, em janeiro de 2019, a dona de casa recebeu uma ligação de outra mulher, que se apresentou como esposa do motorista. Ela havia descoberto a relação extraconjugal do marido depois de mexer em seu celular e afirmou que ele “estava fazendo ambas de palhaças”. Depois desse episódio, o homem nunca mais veio ao Brasil e não fez mais qualquer contato.

Ao descobrir que seu companheiro era casado e que estava a posição de amante, a mulher pôs um fim ao relacionamento e, além de registrar um boletim de ocorrência, ingressou com um pedido de indenização por “estelionato sentimental”. De acordo com o pedido, o homem “abandonou a Requerente ao léu, sem dó e sem piedade, ficando configurado com o seu sumiço o desrespeito que teve para com a pessoa e os sentimentos da Requerente, mentira que destruiu seus sonhos e, o pior, fez a Requerente e toda a sua família de palhaços”. A indenização pleiteada foi de R$ 100mil.

Em sua defesa, o homem disse que a dona de casa era uma mulher “sedutora”, que sabia que ele era casado, mas “se fazia de desentendida” para tirar proveito econômico dele. Ele afirma que, ao longo do relacionamento, deu mais de R$ 10mil para ela.

A sentença, assinada pela juíza Valéria Carvalho dos Santos, da Vara Única de São Sebastião da Grama, não acolheu os pedidos da mulher, pois entendeu que, para que se consolide o “estelionato sentimental”, “necessário se faz que a vítima tenha sofrido prejuízo financeiro em virtude de engodo sentimental praticado pelo companheiro, hipótese não verificada nos autos”.

O Código Penal não prevê a existência desse tipo de crime, sendo o “estelionato sentimental” uma analogia, criada por alguns tribunais, para situações em que uma pessoa engana a outra no campo afetivo no intuito de subtrair patrimônio. No processo, a juíza entendeu que a dona de casa não teve qualquer prejuízo financeiro, argumentando que “as alegadas desilusões amorosas não ensejam o pagamento de indenização por dano moral”.

A mulher apelou para o TJ, mas os desembargadores da 7ª Câmara de Direito Privado mantiveram a sentença de Valéria Carvalho dos Santos, repetindo os mesmos argumentos da juíza de primeira instância. Como a decisão foi oficialmente publicada nesta sexta, ainda cabe recurso.