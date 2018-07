Mulher pede, sem êxito, indenização por ‘abalo psicológico’ após fim de relacionamento Relator do caso no Tribunal de Justiça de São Paulo, não se pode concluir a partir do 'parco conjunto probatório” apresentado que o 'término de relacionamento amoroso tenha ocorrido de modo lesivo à autora, não havendo que se falar em prática de ato ilícito pelo réu'