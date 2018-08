Mulher invisível do cárcere: mostra a tua cara

A hora é agora. Esquecidas, abandonadas, relegadas emocionalmente à própria sorte na condução do pagamento das suas dívidas com a justiça, condenadas duplamente pela sociedade – por conta do erro que cometeram e pelo fato de serem mulheres – sujeitas a estar em segundo, terceiro plano, terceira pessoa depois de ninguém que são.

A hora é agora de falar sobre vocês. Quem são essas mulheres? O que fizeram para estar numa condição de privação de liberdade? Como estão as suas famílias nesse período? Como estão as suas emoções, as relações amorosas? Quais são as expectativas para o futuro?

As perguntas são tantas, mas ao mesmo tempo, pouco se questiona. Afinal, quem quer saber sobre mulheres que cometeram crimes e estão atrás das grades? Ou até nos move a curiosidade sobre a condição de: serão encarceradas eternamente?

Vivemos a “ilusão do cárcere”. No Brasil, são inúmeras as pessoas que clamam pela justiça que só a prisão pode oferecer. Uma expectativa facilmente frustrável, já que de dentro dos muros dos presídios, o mundo dos encarcerados aqui fora continua.

Também há quem clame por prisão perpétua, pena de morte, execuções, numa visão de “velho oeste” – somos todos justiceiros, ou biblicamente falando, na Lei do Talião: “olho por olho, dente por dente.”

O que será de nós enquanto acreditarmos que essas estratégias são viáveis? O quanto vamos ignorar que atividades criminosas continuam dentro do cárcere? Comandos a facções e ordens de assassinatos, tudo sob a vigília constante da justiça, que é por vezes tão injusta.

A fórmula secreta para solucionar essas questões? Ninguém tem. Não seria esse artigo a divulgar o milagre. Mas muito pode ser feito para minimizá-las.

O primeiro e mais importante pensamento-ação é que as pessoas precisam pagar as suas dívidas com a sociedade de forma digna, até estranho dizer, humana.

O exemplo de observação no Conjunto Penal Feminino da Mata Escura em Salvador, na Bahia, pode ser citado. Ali dentro, todas as detentas são conhecidas pela diretora pelo nome. As suas histórias de vida são narradas com o interesse de quem tenta fazer acontecer um período no cárcere que proporcione a ressocialização, de fato, e não apenas no discurso. Fundamental e simples.

É preciso compreender o antes e o depois, o contexto, o que levou cada uma das pessoas àquela situação – e a partir daqui irei me referir especificamente às mulheres – foi a pobreza? Foi uma relação amorosa? É vítima de violência, e revidou? Tantas mulheres saem da condição de vítima à de ré, em consequência de abusos! O que justificou a sua condenação?

E o futuro? E o presente que precisa preparar esse futuro? O que fazem essas mulheres no período em que estão encarceradas? Estudam? Têm a oportunidade de trabalhar? E o pecúlio penitenciário – a soma em dinheiro consequente do trabalho exercido dentro do cárcere pela detenta? E os incentivos fiscais para empresas que contratem ex-presidiárias? O que o poder público tem feito para responder a esses questionamentos?

Repito: as perguntas são inúmeras. Mas por que estamos em silêncio? E por que fingimos que elas, as mulheres encarceradas não existem? Punimos, julgamos, afinal que mulher deveria ter uma conduta tão em desacordo que a leve à prisão? E os seus filhos? E a família? Questionamentos que nem sempre são feitos em relação aos homens, diante de uma maior naturalização da prisão para eles.

A hora é agora. As mulheres do cárcere precisam estar em pauta. Relegadas à invisibilidade, sairão do cumprimento das suas penas com grandes chances de retornarem ao mesmo mundo que as condenou. São culpadas, mas são vítimas! Há muito a ser feito. Por elas, mas principalmente, para elas. De caras à mostra, mulheres do cárcere, a hora é agora.

*Emanuela Carvalho é autora de A terceira pessoa depois de ninguém, livro que traz relatos de mulheres em situação de cárcere a ser lançado em Salvador no dia 18 de agosto