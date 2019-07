Mulher é detida com 2 mil diamantes na calcinha

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de duas mil pedras preciosas com um casal nesta sexta-feira, 19, na BR 364, em Vilhena – Rondônia, na divisa com Mato Grosso. Em nota, a Corporação informou que, antes de ser revistada, a mulher confessou que levava, na calcinha, envelopes com 1.930 diamantes.

As pedras, afirma a PRF, foram extraídas ilegalmente da Reserva Roosevelt, que pertence a União, e fica na cidade de Espigão do Oeste, Sul do estado. Vilhena está a cerca de 700 km de Porto Velho.

Os policiais relataram que abordaram uma caminhonete Chevrolet S-10 na BR 364, que seguia no sentido Cuiabá. Um pedreiro de 65 anos conduzia o veículo, ao lado de uma fisioterapeuta de 41.

De acordo com a Polícia, o casal mora em Porto Velho. Os agentes narraram que ambos demonstraram nervosismo durante a fiscalização, ‘o que elevou o nível de alerta dos agentes da PRF’.

A Polícia relatou que o casal contou que havia comprado as pedras na cidade de Ji-Paraná por R$ 300 mil. O destino final seria Foz do Iguaçu, no Paraná, onde as pedras seriam negociadas.

Os suspeitos foram detidos e conduzidos à Delegacia da Polícia Federal, onde será instaurado um inquérito policial.

Os dois deverão ser enquadrados pelo crime de usurpação de matéria-prima da União.