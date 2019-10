Mulher de auditor da Receita diz que herdou do pai dois relógios de R$ 1,28 mi Mônica da Costa Monteiro de Souza, casada com Marcial Pereira de Souza, alvo da Operação Armadeira, declarou bens como herança ao Imposto de Renda, em 2017; Investigação revela esquema dentro do Fisco no Rio para extorsão de empresários e até delatores da Lava Jato