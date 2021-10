Mulher acusada de homofobia em padaria de São Paulo é condenada a pagar indenização de R$ 5 mil a balconista Lidiane Brandão Biezok foi filmada no dia 20 de novembro do ano passado chamando de 'viado' e 'bicha' funcionários e clientes do estabelecimento em PerdIzes, zona oeste da capital paulista; 'você só serve para pegar meus restos', ela disse, enquanto distribuía tapas e arremessava objetos