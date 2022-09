Muito cuidado para não ser preso em flagrante quando da votação

Tenho lido e ouvido comentários de conhecidos e respeitados operadores do direito e juristas, que podem levar a uma indesejada e perigosa desobediência civil generalizada.

A assertiva, equivocada aliás, que mais poderá trazer sérios problemas é a de que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) inovou e legislou, o que lhe é defeso, ao vedar o acesso do eleitor à cabina eleitoral portando qualquer tipo de aparelho que possa captar imagens, dentre eles o celular.

Não houve inovação do TSE, que apenas regulamentou dispositivo legal vigente desde o ano de 2009, que expressamente veda ao eleitor portar aparelho de telefonia celular, máquinas fotográficas e filmadoras dentro da cabina eleitoral. Diz o artigo 91-A da Lei Geral das Eleições (Lei nº 9.504/1997): “Fica vedado portar aparelho de telefonia celular, máquinas fotográficas e filmadoras, dentro da cabina de votação.” (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009).

Por conta desse dispositivo pode o mesário impedir o acesso do eleitor à cabina de votação na posse de aparelho celular. Ora, se a lei proíbe algo, deve possibilitar os meios para que seu mandamento seja observado (teoria dos poderes implícitos).

Imaginem o crime organizado, o empregador ou um chantagista exigindo prova de quem o coitado do eleitor votou por meio de uma foto, filmagem ou selfie com a urna e a imagem do candidato votado. Seria dar munição para o “voto de cabresto”, que durante muitos anos imperou em várias regiões do país.

Ou mesmo que o eleitor “venda” seu voto para determinado candidato ou partido e que o recebimento do valor dependerá da demonstração por meio de captação de imagem na urna eletrônica do candidato em quem votou.

Aliás, como todos sabem, o voto é secreto por mandamento constitucional (art. 14 da CF). Ao se exigir a entrega do celular para votar ou de se dirigir à seção eleitoral sem o dispositivo, cumpre-se apenas o mandamento constitucional que determina o sigilo do voto, o que, do mesmo modo, é repetido no Código Eleitoral.

Cuida-se, simplesmente, de mais um requisito para que o eleitor exerça seu direito de votar, como já ocorre com a apresentação de um documento com foto sem o qual, do mesmo modo, não poderá exercer seu direito de cidadão.

Com essa exigência não se está impedindo o direito de votar, mas apenas que o eleitor cumpra uma determinação legal, a fim de que não se possibilite a alguns quebrar o sigilo do escrutínio, muitas vezes mediante chantagens ou compra de voto.

O mesário exerce função pública durante as eleições, sendo considerado funcionário público para esse fim (art. 327 do CP). Por isso, o descumprimento de uma ordem legal de funcionário público competente para proferi-la caracteriza crime de desobediência elencado no artigo 330 do Código Penal. Diz a norma: ” Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena – detenção, de quinze dias a seis meses, e multa”.

Nesta hipótese, como o mesário não possui poder de polícia, poderá solicitar auxílio de qualquer policial para que faça cumprir a norma proibitiva, inclusive prendendo em flagrante o desobediente, se a situação assim o exigir.

Além do sigilo do voto, a lisura do processo eleitoral também é exigência constitucional e legal do Código Eleitoral, o que, igualmente, é assegurada com a proibição de instrumentos que possam captar imagens na cabina de votação.

Sei que é incômodo, mas a norma proibitiva existe e deve ser cumprida.

Se o motivo é outro que não seja impedir a quebra do sigilo do voto, não posso afirmar. Mas descumprir determinação legal pode trazer sérias e desagradáveis consequências para o eleitor desobediente.

E de nada vai adiantar bradar ao policial que fulano ou sicrano disse que a norma é abusiva, o que não é. Ela apenas traz mais um requisito para que seja exercido o direito ao voto.

Anoto, ainda, por oportuno, que causar confusão que atrapalhe os serviços na seção eleitoral também é infração penal prevista no artigo 296 do Código Eleitoral, que dispõe: “Promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais. Pena – Detenção até dois meses e pagamento de 60 a 90 dias-multa”.

E o que fazer para evitar que o eleitor adentre com um desses dispositivos na cabina eleitoral?

No caso de o eleitor admitir estar na posse de aparelho celular ou de algum outro dispositivo que capte imagens, deverá entregá-lo ao mesário designado para tal, que o guardará em local próprio até que a votação seja concluída.

Quem se negar a entregar o dispositivo não poderá ter acesso à cabina eleitoral para exercer o direito ao voto, do mesmo modo da pessoa que não esteja na posse de um documento com foto para que seja realizada a identificação.

E se pairar dúvida fundada de o eleitor estar na posse de um desses dispositivos?

Como o mesário não detém o poder de polícia, deverá solicitar a algum policial que intervenha e, se o caso, realize revista pessoal no eleitor, desde que presentes as fundadas suspeitas de que pode estar a ocorrer ilícito penal, no caso crime de desobediência (art. 330 do CP).

Pode acontecer, do mesmo modo, que o eleitor acesse à cabina eleitoral com o celular e fotografe ou filme seu voto. Neste caso, terá ocorrido o crime previsto no artigo 312 do Código Eleitoral, que dispõe: “Violar ou tentar violar o sigilo do voto: Pena – detenção até dois anos”.

Na hipótese de o eleitor apenas acessar à cabina mentindo ao mesário sobre estar sem o dispositivo, terá incorrido no artigo 330 do Código Penal, que define o crime de desobediência

Por isso, muito cuidado com declarações de pessoas que, por desconhecimento ou má-fé, podem, mesmo que inconscientemente, induzir à prática de crimes quando da votação, que poderá causar indesejados dissabores ou problemas mais graves, como prisão em flagrante delito.

*César Dario Mariano da Silva, procurador de Justiça – SP. Mestre em Direito das Relações Sociais. Especialista em Direito Penal. Professor universitário. Autor de vários livros, dentre eles Manual de Direito Penal, Lei de Execução Penal Comentada, Provas Ilícitas, Estatuto do Desarmamento, Lei de Drogas Comentada e Tutela Penal da Intimidade, publicados pela Juruá Editora