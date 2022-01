Muito além de tendência, o ESG precisa fazer parte do DNA da empresa

Não é de hoje que o tema “ESG” vem ganhando cada vez mais notoriedade e força no dia a dia das empresas de todos os segmentos ao redor do mundo. A prática, aliás, se tornou um requisito essencial para que qualquer instituição se mantenha relevante perante o mercado e seus consumidores, seja para a promoção da igualdade de gêneros, seja para a proteção do meio ambiente ou o desenvolvimento de práticas organizacionais que sejam benéficas para todos.

O termo ESG, sigla em inglês que significa environmental, social and governance, surgiu em 2004, em um relatório intitulado Who Cares Wins, Connecting Financial Markets to a Changing World, publicação do Pacto Global, em parceria com o Banco Mundial, criada com o intuito de conscientizar sobre a necessidade da incorporação de fatores ambientais, sociais e de governança nos mercados de capitais, a fim de garantir negócios mais sustentáveis ​​e melhores resultados para as sociedades como um todo.

Para se ter uma ideia, de acordo com uma pesquisa feita pela Bloomberg, o impacto mundial dessas três letras representou cerca de US$ 38 trilhões em 2020, com perspectivas de alcançar US$ 53 trilhões até 2025. Ou seja, esses números comprovam que as práticas ESG vão muito além de uma tendência, são soluções financeiras sustentáveis.

Apesar disso, no Brasil, os parâmetros ESG ainda estão engatinhando. Muitas empresas ainda não acreditam que questões ambientais e sociais podem submetê-las a impactos negativos a longo prazo. Ledo engano! Por outro lado, na contramão desse pensamento, é notória a movimentação de gestores em busca de evoluir com essas discussões, principalmente porque elas já são questões indiretamente ligadas à operação das empresas, têm impacto na cultura e no dia a dia de seus colaboradores.

É indiscutível que muitas delas têm olhado para o ESG de forma direcionada e como meio de vantagem competitiva, por que não? Já é perceptível que companhias com bons indicadores ligados ao tema registram melhor desempenho e, paralelamente, atraem um maior número de investidores ou consumidores, a depender do caso.

Outro ponto de extrema importância é a forma como as empresas se relacionam com seus stakeholders, desenvolvendo ações que engajem e contribuam diretamente para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e que gere valor para a alta gestão, seus colaboradores, outros stakeholders e públicos de relacionamento.

Hoje, qualquer empresa, de pequeno, médio ou grande porte, não pode pensar unicamente dentro do seu quadrado. É preciso ir além, desenvolver ações que impactem o seu entorno. Em um cenário pós-pandemia, os modelos de administração clássica não vão mais responder às demandas empresariais diante dos desafios de cunho social. Aliás, não respondem mais.

Questões como diversidade, equidade, inclusão social e bem-estar humano devem fazer parte da cartilha de qualquer empresa. A pauta de responsabilidade social e corporativa deixa de ser uma opção e se torna uma necessidade. Atualmente, estar atento aos impactos sociais vai muito além das equipes de RH, pois eles estão diretamente ligados aos negócios e aos seus resultados.

Adotar o ESG é deixar cristalina ao mercado a reputação da empresa. Significa fortalecer a sua imagem perante os consumidores e, consequentemente, atrair mais investidores e clientes. As transformações estão aí, cabe a nós estarmos atentos e adaptados para atendê-las. A percepção de valorização do meio ambiente e das pessoas mudou, e empresas que direcionam suas atenções para isso geram valor, conquistam uma reputação diferenciada, forte, e agregam mais visibilidade e credibilidade ao negócio. As companhias precisam ter um propósito que vá além do lucro, e este é o momento.

*Tito Andrade é sócio-administrador do Machado Meyer Advogados