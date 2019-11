Muita cocaína no açúcar!

Em uma ação realizada na tarde desta quinta, 7, no pátio de contêineres de um terminal no Porto de Santos, equipes da Receita localizaram 345 quilos de cocaína no interior de uma carga de açúcar que passaria pela Europa.

A carga regular tratava-se de açúcar cristal em sacos, cujo destino final seria o Porto de Tema, em Gana, continente africano, mas que seria baldeada no Porto de Santa Cruz de Tenerife, nas Ilhas Canárias/Espanha.

A equipe da Receita selecionou a carga para conferência através de critérios objetivos de análise de risco, incluindo a inspeção não intrusiva por escâner.

Aberto o contêiner, foram localizados, a partir da terceira fileira, vários sacos ‘contaminados’ com cerca de oito a nove tabletes de cocaína em cada um. Pesados, os tabletes atingiram 345 quilos.

Equipe K9 (cães de faro) da Divisão de Repressão (Direp) da Receita Federal de São Paulo participou da operação.

A droga interceptada pela Receita foi entregue à Polícia Federal, que acompanhou a operação a partir da localização da droga e prosseguirá com as investigações a partir das informações fornecidas pela Alfândega.