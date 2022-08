Mudar de nome está mais fácil no Brasil, mas isso pode facilitar golpes

A Lei dos Registros Públicos recentemente aprovada permite que qualquer cidadão maior de 18 anos modifique seu nome diretamente em um cartório sem precisar recorrer à Justiça. A novidade é considerada um passo rumo à desjudicialização e agiliza a correção de erros ou a alteração em caso de constrangimentos ou traumas, assim como também viabiliza por meio de lei o que já fora previsto pelo Supremo Tribunal Federal (STF) às pessoas transexuais. Por outro lado, a mudança legislativa pode facilitar o caminho para fraudes.

A conversão da Medida Provisória (MP) 1.085/21 na Lei Federal 14.382 trouxe uma série de alterações para o funcionamento dos cartórios e essa relacionada à mudança de nome deve ser uma das que impacta mais amplamente a população. Quem nunca ouviu histórias de pais que, excessivamente alegres ou sem ter chegado a um acordo com as mães, fizeram confusão na hora de registrar os filhos? Há também os nomes de grafia excessivamente complicada, as combinações ou traduções que chegam a ser cômicas e até situações delicadas como um filho cujo nome homenageia um pai ausente.

A lei sem dúvidas facilita a vida de quem passou por uma dessas ou inúmeras outras situações e abre caminho até mesmo para quem quiser simplesmente trocar seu primeiro nome por um que considere mais bonito ou incorporar um nome artístico. O artigo 56, § 1º é claro: “A alteração imotivada de prenome poderá ser feita na via extrajudicial apenas 1 (uma) vez, e sua desconstituição dependerá de sentença judicial”. Na averbação devem constar o prenome anterior, os números de documento de identidade, de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), de passaporte e de título de eleitor do registrado.

No caso do sobrenome, é possível incluir sobrenomes familiares; incluir ou excluir o nome do cônjuge no decorrer do casamento; exclusão do sobrenome de ex-cônjuge; inclusão e exclusão de sobrenomes em razão de alteração das relações de filiação, como no caso de padrastos e madrastas.

Em 2015, o STF já havia definido que uma pessoa trans poderia mudar o nome e o gênero no registro civil diretamente em um cartório, sem precisar ajuizar ação judicial e sem passar por cirurgia de redesignação de sexo. A nova lei veio reafirmar a decisão da corte.

Não se pode negar que os aspectos relacionados à desjudicialização e à inclusão sejam positivos. Por outro lado, também não se pode garantir que tal medida não vá facilitar a vida de quem é mal intencionado. Golpistas podem se aproveitar da nova possibilidade para usar a alteração com má-fé, especialmente nos casos de homônimos.

A lei traz alguns critérios como a já citada exigência de apresentação dos principais documentos do cidadão e a limitação de que a alteração em cartório possa ser feita somente uma vez. Ainda assim, sabe-se que a criatividade dos estelionatários e de outros criminosos é grande. Vale lembrar ainda que o Brasil tem presenciado diversas situações de vazamentos de dados pessoais. Segundo um levantamento da empresa de privacidade Surfshark, o país é o sexto do mundo em índice de vazamentos.

E se uma pessoa tiver seu nome alterado por terceiros sem sua anuência? Como desfazer o imbróglio? Não se quer aqui frear os avanços, mas sim trazer uma reflexão: na mesma medida em que se busca desburocratizar, é necessário garantir a segurança. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) veio com a promessa de trazer mais segurança jurídica, mas sua efetividade nas sanções ainda deve levar algum tempo. E, claro, sempre há as leis penais para punir golpistas.

A burocracia tem limitado tanto as vidas pessoais e os negócios ao longo de nossa história que todo passo rumo para reduzi-la é celebrado e deve ser mesmo. Mas a cautela demanda que tais passos sejam graduais e que juristas, o poder público e os prestadores de serviço nos cartórios estejam atentos às possíveis consequências e às medidas que podem ser necessárias na adaptação a essa nova lei.

*Alan Bousso é advogado, mestre em Direito Processual Civil, sócio do escritório Cyrillo & Bousso