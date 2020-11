Mudanças climáticas: momento atual e perspectivas

Caracterizadas, em janeiro deste ano, como “o maior risco global” pelo 15º Relatório de Riscos do Fórum Econômico Mundial[1], as mudanças climáticas seguem em posição de destaque em todos os fóruns de debate de políticas públicas e, especialmente, no mundo corporativo.

Não é por acaso que a adoção de “medidas urgentes” sobre o fenômeno está entre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)[2], que compõem a chamada “Agenda 2030”, lançada em 2015 pela Organização das Nações Unidas (ONU), que teve como grande diferencial a participação ativa do corpo empresarial na sua estruturação, refletindo, assim, na relevância com a qual os temas vêm sendo introduzidos na nova lógica corporativa mundial.

A gestora de ativos Black Rock, por exemplo, que expande cada vez mais a atuação no Brasil, vem cobrando as empresas sobre o tema. Recentemente, anunciou ter votado contra a reeleição das diretorias de 53 empresas de grande porte[3], em suas reuniões anuais, sob a alegação de que estas teriam demonstrado progresso insuficiente sobre questões climáticas.

Nesse contexto, com a recente entrada em vigor do Acordo de Paris[4], além de diversos países signatários, tal como o bloco europeu, um número significativo de empresas têm se comprometido em zerar as emissões líquidas de GEE até 2050 – campanha “Race Zero”, lançada oficialmente pela Organização das Nações Unidas (ONU) em junho deste ano.

Tal meta ganhou força[5] como o rumo necessário para cumprir o objetivo central do Acordo, que é a manutenção do aumento da temperatura global abaixo de 2ºC e a adoção de esforços para que se chegue ao aumento máximo de 1,5º C, acima dos níveis pré-industriais. Até mesmo os Estados Unidos, que se retirou do Acordo, já é palco de projeto de lei (ainda não apreciado), em trâmite no congresso americano, com idêntico objetivo.

Voltando-se ao cenário nacional brasileiro, a toda evidência, o protagonismo climático vem repercutindo de forma crescente no plano normativo de políticas públicas de incentivo e regulamentação de controle de emissões de GEE, mas ainda tem muito a evoluir.

Exemplo de avanço de incentivo ao setor empresarial à concretização de modelo de economia de baixo carbono e controle climático é a recente publicação do Decreto Federal nº 10.387/2020. A norma dispõe sobre o incentivo ao financiamento de projetos de infraestrutura, desenvolvimento econômico e pesquisa, que destinem recursos para projetos benéficos à sociedade e ao meio ambiente. O novo normativo incluiu como projetos, que podem ser declarados como prioritários para fins de emissão de debêntures incentivadas determinados projetos, que importem em impactos ambientais e/ou sociais relevantes. Dentre estes, incluem-se ações nos setores de mobilidade urbana, energia (tecnologias renováveis) e saneamento básico. Portanto, é medida concreta e específica no país, que promove a emissão de títulos de dívida verdes (Green Bonds).

A PNMC – Política Nacional de Mudanças Climáticas (instituída pela Lei Federal nº 12.187/2009), principal base normativa climática brasileira, por sua vez, ainda se baseia nas metas da COP15 de 2009[6]. Desde o final de 2019, tramita no Senado Federal o Projeto de Lei (PL) nº 6.539/2019, que propõe atualização da PNMC aos compromissos assumidos no Acordo de Paris, promulgado no Brasil pelo Decreto Federal nº 9.073/2017.

Dentre os objetivos previstos foi a proposta de evolução da meta progressivamente (Contribuição Nacionalmente Determinada – sigla em inglês: NDC)[7], conforme assumido na última conferência do clima – a COP25 até atingir a marca de Race Zero, “neutralizar 100% das suas emissões até o ano de 2050”. Também se pretende que instituições financeiras oficiais do país disponibilizem linhas de crédito, financiamento e garantias específicas para o desenvolvimento de ações e atividades voltadas a redução de emissões e uso de tecnologia limpa, no âmbito de suas ações e responsabilidades sociais, o que pode ser um grande diferencial para sua evolução.

O Brasil, pela sua abrangência geográfica e diversidade das lógicas produtivas e de mercado de cada um dos estados, depende fortemente de regulamentação das políticas climáticas estaduais. O avanço nessa seara também é uma crescente, dos 27 estados, 22 já possuem Política Estadual de Mudança do Clima, mas ainda sem efetiva implementação, apenas diretrizes gerais.

Como exemplo, tem-se 5 estados brasileiros que não possuem legislação sobre mudanças climáticas — Maranhão, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte e Roraima – mas gozam de características estratégicas no cumprimento de compromissos climáticos pelo Brasil. São relevantes não só sob o aspecto do potencial energético sustentável, eólico e solar, por exemplo, mas também no que se refere à abundância de áreas florestadas em estados como Maranhão e Roraima, que, inclusive, fazem parte da Amazônia Legal.

Assim, fica claro que, embora a regulamentação climática no Brasil, tenha evoluído consideravelmente, ainda há muito a evoluir para sua efetividade prática, especialmente em âmbito estadual, sendo fundamental adoção de mecanismos de incentivo, como o aumento de linhas de crédito e financiamento para apoio em projetos que contribuam na redução de emissões atmosféricas e desenvolvimento de tecnologia limpa.

*Luciana Gil é sócia conselheira e Cristina Carvalho Sumar é sócia da área ambiental do Bichara Advogados

