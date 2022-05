‘Muda de São Paulo’, diz delegado-geral após prisão de Cupertino; assista vídeo

‘Muda de São Paulo, muda de São Paulo’. Com o seu clássico bordão dirigido a criminosos, o delegado-geral de Polícia de São Paulo, Osvaldo Nico Gonçalves, celebrou a prisão de Paulo Cupertino, acusado pelo tríplice assassinato do ator Rafael Miguel, de 22 anos, e de seus pais, João Alcisio Miguel, 52, e Miriam Selma Miguel, 50, em junho de 2019. A comemoração de Nico ocorreu em um elevador do Palácio da Polícia, no bairro da Luz, região central da capital paulista, após a localização e prisão de Cupertino na tarde desta segunda-feira, 16, em um hotel na Avenida Interlagos, zona Sul.

Apontando o indicador direito para a cabeça de Cupertino, o delegado-geral repetiu ‘Muda de São Paulo, muda de São Paulo’, em meio a um clima de confraternização de vários policiais civis.

Nico assumiu o comando da Polícia Civil do Estado no governo Rodrigo Garcia. Ao longo de sua carreira, ele se notabilizou pela condução de operações que levaram à prisão assaltantes e homicidas em São Paulo.

Cupertino foi levado à Divisão de Vigilância e Capturas do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope) pouco depois das 17h30 desta segunda-feira. O registro da prisão indicou que o acusado seria encaminhado ao 77° Distrito Policial da Capital. Após a prisão, Cupertino ligou para sua irmã, indica ainda o boletim de ocorrência.

O empresário liderava a lista das pessoas mais procuradas de São Paulo desde a morte de Rafael Miguel e de seus pais, há três anos. Cupertino é acusado de triplo homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e sem possibilidade de defesa das vítimas.

Na manhã desta terça-feira, 17, o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o general João Camilo Pires de Campos, também comemorou a prisão de Cupertino. “Matou gente em São Paulo, a gente pega”, disse em entrevista à Rádio Eldorado.