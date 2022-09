Procuradoria no Rio abre investigação sobre ‘possível desvio de finalidade’ do governo Bolsonaro no 7 de Setembro em Copacabana

A Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão no Rio de Janeiro instaurou inquérito civil para apurar a responsabilidade da União – o governo Jair Bolsonaro – na organização e realização, ‘em possível desvio de finalidade’, das celebrações do Bicentenário da Independência nesta quarta-feira, 7, na praia de Copacabana, ‘sem medidas de autocontenção para evitar a confusão com manifestação político-partidária.

A Procuradoria pediu informações ao Ministério da Defesa e aos comandos locais sobre o planejamento adotado para o evento e os gastos realizados. O órgão ministerial também oficiou a Prefeitura do Rio e o Governo do Estado, questionando sobre eventual apoio material utilizado no evento.

Segundo o Ministério Público Federal, na resposta dos militares deverão constar informações sobre ‘análise prévia acerca dos riscos de confusão com manifestação político-partidária e medidas para preveni-la, além da relação de gastos com o evento em si e com a emissão de diárias e passagens e outros custos’.

O objetivo do inquérito é ‘avaliar a responsabilidade pelos fatos passados, com a aplicação das medidas de reparação cabíveis, e garantir a não repetição de eventuais violações em eventos futuros’, diz a Procuradoria.

Antes da abertura do inquérito, o Ministério Público Federal no Rio havia questionado as Forças Armadas sobre ações em curso ou previstas para prevenir que os militares se engajassem em atos de natureza política durante o feriado de 7 de Setembro. Como mostrou o Estadão, a resposta do Exército foi no sentido de negar propósito eleitoral nas comemorações, sustentando que os eventos que estavam previstos para esta quarta-feira seriam “demonstrações cívico-militares de amor pelo Brasil”.

Na avaliação dos procuradores, as respostas foram consideradas ‘insuficientes’ – “não esclareceram de que forma os comandos impediriam que as celebrações fossem utilizadas como manifestação político-partidária, limitando-se a afirmar que o Ministério da Defesa era responsável pela organização do evento, sendo também ressaltado pelo Comando Militar do Leste que tinha ciência das proibições”, diz o órgão.

Neste 7 de Setembro, o presidente Jair Bolsonaro participou de ato pela manhã, em Brasília, e depois à tarde, no Rio de Janeiro. Como mostrou o Estadão, os partidos de oposição viram suposto abuso de poder político e econômico na conduta do chefe do Executivo, alegando que ele usou as comemorações do Dia da Independência como palanque político. Em razão do episódio, o PDT já acionou o Tribunal Superior Eleitoral pedindo que declare Bolsonaro inelegível.

O MPF no Rio diz que, em análise preliminar do evento ocorrido na praia de Copacabana, observa ‘ausência do cuidado e esforço necessário de autocontrole para distinguir as celebrações pelo bicentenário da Independência das manifestações políticas realizadas na orla’.

A Procuradoria defende a ‘necessidade do equilíbrio entre a liberdade de expressão e o dever de cuidar e preservar todos os direitos previstos na Constituição Federal, além de ressaltar o papel dos militares’.

“Nesse sentido, observa-se, em primeira análise, que não foi possível identificar o cuidado necessário e suficiente esforço de autocontenção para diferenciar as celebrações do bicentenário da independência da manifestação político-partidária que se realizou no local”, sustenta o órgão.

Segundo o MPF no Rio, a transferência do local em que tradicionalmente são realizados os desfiles cívico-militares, na Avenida Presidente Vargas, ‘impediu uma celebração similar à ocorrida no Distrito Federal’.

“Havia um palanque na Avenida Atlântica, sem qualquer indicação de função específica, e que estava separado por poucos metros de carro de som onde existiam manifestações políticas. Além disso, aparentemente havia a circulação neste espaço não apenas de autoridades, mas também de pessoas postulantes a cargos eletivos nas próximas eleições”, destaca a Procuradoria.

Em Brasília, às vésperas do 7 de Setembro, a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão no Distrito Federal instaurou um inquérito civil para que o governo federal adotasse ‘medidas de prevenção’ para que o ato oficial do Executivo e o desfile cívico militar em comemoração ao bicentenário da Independência na Esplanada dos Ministérios, ‘não se confundisse com ato de natureza político partidária’. A solicitação foi remetida, por ofício, ao ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira.