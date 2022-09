MPF questiona Forças Armadas sobre medidas para evitar engajamento de militares em manifestações políticas no 7 de Setembro 

O Ministério Público Federal (MPF) pediu que a Marinha, o Exército e a Aeronáutica informem as medidas adotadas para evitar que as comemorações no feriado 7 de Setembro, Dia da Independência, se “confundam com manifestações político-partidárias”.

O órgão também questiona se há ações em curso ou previstas para prevenir que os militares se engajem em manifestações de natureza política.

Atos com a presença no presidente Jair Bolsonaro (PL) estão previstos para acontecer na praia de Copabacana, na zona sul do Rio, e em Brasília.

Os ofícios foram enviados ao Comando Militar do Leste, ao Comando do 1º Distrito Naval e ao Terceiro Comando Aéreo Regional.

Os documentos defendem o “equilíbrio” entre a livre manifestação do pensamento e os “deveres e vedações previstos na Constituição”.

“[É preciso] assegurar e prevenir que a importante celebração do bicentenário não seja confundida com ato de natureza político-partidária”, diz o MPF.

Os procuradores mencionam ainda a carta aberta da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), divulgada em 5 de agosto, que chamou atenção para a “necessidade de permanente zelo pelo exercício da cidadania, da livre expressão do pensamento e do pluralismo político”.

“Tal postura é considerada pelo sistema PFDC como fundamental para a preservação de campanhas eleitorais pacíficas e das instituições democráticas do Estado brasileiro”, concluiu o comunicado do Ministério Público.