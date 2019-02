Procuradoria entra com ação contra servidores da Secom por campanha da Previdência de Temer

O Ministério Público Federal no Distrito Federal (MPF/DF) entrou com uma ação por improbidade administrativa contra dois servidores da Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom/PR). Os procuradores afirmam que houve o uso da máquina pública para “veicular peças publicitárias revestidas da opinião do governo” relacionadas a campanha de promoção da PEC da Reforma da Previdência Social (PEC 287/2016).

A ação tem relação com a campanha publicitária da reforma da Previdência proposta pelo então presidente Michel Temer (MDB).

Os alvos da ação são José Bello Souza Francisco, então diretor de Publicidade, e Duilio Malfatti, então secretário de Publicidade e Promoção da Secom. “A divulgação tendenciosa custou quase R$110 milhões. Vale lembrar que a referida proposta de emenda teve ainda o seu trâmite frustrado em decorrência da intervenção federal no Rio de Janeiro”, diz o MPF em nota.

A ação encaminhada à 22ª Vara Federal em Brasília afirma que a divulgação feita pela Secom “transbordou os limites constitucionais impostos à comunicação pública”.

“A campanha publicitária não apresentou peças que estimulassem a participação da sociedade no debate e na formulação de políticas públicas, nem levou amplo conhecimento à população sobre os programas e serviços realizados”, afirma o MPF.

Caso sejam condenados, os dois servidores poderão ter os direitos políticos suspensos pelo prazo de cinco anos, além de serem obrigados a pagar uma multa de até 100 vezes a remuneração percebida por cada um.