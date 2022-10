Procuradoria cobra das Forças Armadas informações ‘precisas’ sobre festa da Independência em Copacabana com Bolsonaro

A Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão no Rio de Janeiro cobrou dos Comandos da Marinha, Aeronáutica e Exército informações ‘precisas’ sobre o planejamento das celebrações do Bicentenário da Independência em Copacabana, com a presença do presidente Jair Bolsonaro e teor político-partidário. O órgão já havia oficiado o Ministério da Defesa e os comandos locais sobre o planejamento do evento, mas entendeu que houve ‘transferências de responsabilidades’.

De acordo com o Ministério Público Federal, as respostas deverão conter ‘informações sobre análise prévia acerca dos riscos de confusão com manifestação político-partidária e medidas para preveni-la, além da relação de gastos com o evento em si e com a emissão de diárias e passagens e outros custos’.

O novo pedido de informações também se deu no bojo de inquérito que apura a responsabilidade da União na organização e realização, ‘em possível desvio de finalidade’, do evento em comemoração ao 7 de Setembro em Copacabana, ‘sem medidas de autocontenção para evitar a confusão com manifestação político-partidária’.

No documento assinado na noite desta terça-feira, 11, a Procuradoria narra que as informações prestadas pelo Ministério da Defesa e as encaminhadas pelos comandos locais não esclarecem o planejamento adotado para o evento nem os gastos despendidos, tampouco dizem se houve ‘ a análise prévia acerca dos riscos de confusão com manifestação político-partidária e medidas para preveni-la’.

“Prevalece, ainda, incerteza em relação às informações solicitadas, sendo que a última manifestação do Ministério da Defesa atribui aos comandos das forças a responsabilidade de responder a este órgão sobre o planejamento adotado”, registrou o MPF.

O órgão chegou a destacar que, sobre a análise prévia de riscos, houve afirmação do Comando Militar do Leste de que havia, no planejamento inicial, a informação de que o presidente ‘não faria uso da palavra durante o evento cívico-militar’ e que cercamento do espaço destinado a apresentações ‘constituiu, por si só, separação física entre os eventos cívico-militares e o ato político’.

Na avaliação do Ministério Público Federal, tais informações indicam ‘prévio conhecimento acerca da concomitância e risco de diluição dos eventos cívico e politico-partidário em um só, inclusive pela proximidade física e geográfica dos eventos’, mas sem apontar as medidas adotadas para prevenir tal ocorrência.