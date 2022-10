MP Eleitoral em Maceió propõe nove meses de serviços à comunidade a ex-PM bolsonarista ‘Kel Ferreti’ que usou celular para filmar seu voto domingo

A Promotoria Eleitoral da 1ª zona eleitoral em Maceió ofereceu uma proposta de transação penal ao ex-policial militar e influenciador Kleverton Pinheiro de Oliveira, o ‘Kel Ferreti’, por usar celular na cabine de votação, em descumprimento de ordem da Justiça Eleitoral, e por fazer boca de urna no 1º turno das eleições, no domingo, 2. O ex-PM, bolsonarista, filmou o momento em que votou para os cargos de governador do Estado e presidente da República e ainda divulgou a gravação nas redes sociais.

O Ministério Público Eleitoral em Alagoas propõe que ‘Kel Ferreti’ preste serviços à comunidade por nove meses, por uma hora por dia, em razão dos delitos eleitorais. Em um acordo de transação penal, o acusado aceitar cumprir uma pena antecipada e o processo é encerrado. Caso o ex-PM não aceite a oferta do MP, o juízo da 1ª Zona Eleitoral de Maceió pode receber as acusações feitas pela Promotoria como uma denúncia, abrindo uma ação contra o influenciador e o colocando no banco dos réus.

LEIA A ÍNTEGRA DA TRANSAÇÃO PENAL

O MP de Alagoas imputa ao ex-PM: infração penal prevista no Código Eleitoral, de ‘recusar cumprimento ou obediência a diligências, ordens ou instruções da Justiça Eleitoral’, cuja pena prevista é de detenção de três meses a um ano ; e de crime eleitoral, de ‘divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos’, com preisão de pena de seis meses a um ano de detenção.

No documento apresentado à Justiça Eleitoral de Alagoas, a promotora Fernanda Maria Moreira de Almeida diz que ‘Kel Ferreti’ teve o objetivo de ‘ironizar’ com a Justiça Eleitoral.

“As circunstâncias narradas mostram o desprezo do agente Kleverton Pinheiro de Oliveira, vulgo Kel Ferreti, não apenas pelas ordens e orientações da Justiça Eleitoral, mas por todo o sistema de justiça, de cuja atuação desdenhou não apenas com sua desobediência na data do pleito, mas, especialmente, através de sua publicação na data seguinte no seu perfil do instagram”, ponderou.

Segundo a Promotoria, ‘não restam dúvidas de que a violação descarada e debochada’ da proibição de uso de celular na cabine de votação, seguida da utilização de vídeo como forma de propaganda eleitoral, ‘é circunstância idônea e diferencial para consubstanciar a materialidade’ de crime previsto na Lei das Eleições.

Já quanto ao crime de boca de urna, o MP diz que a ‘propaganda eleitoral divulgada massivamente pelo whatsapp no dia da eleição adquire status de tipicidade penal, especialmente considerando se tratar de pessoa que se intitula digital influencer’.

Esclarecimento

No documento enviado à 1ª Zona Eleitoral de Maceió, o Ministério Público ainda acabou esclarecendo um outro episódio ocorrido no Estado. Segundo a Promotoria, uma mulher foi conduzida à Polícia Federal neste domingo, 2, ‘por também ter desobedecido às ordens dos mesários da Justiça Eleitoral, bem como à ordem e à instrução emanadas da Justiça Eleitoral constantes em cartazes, e por ter adentrado à cabina de votação com aparelho celular’.

Segundo o órgão, foi lavrado termo circunstanciado de ocorrência sobre o caso que ocorreu na 54ª Zona Eleitoral de Maceió. De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, foram registrados 80 casos de violação do sigilo do voto – quando o eleitor tira foto da urna – em todo País ao longo do primeiro turno das eleições 2022.

