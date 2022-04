MP 1.108 – Os novos desafios do teletrabalho

O fim do mês de março de 2022 trouxe com ele a edição de duas Medidas Provisórias contendo matérias trabalhistas: as de nºs 1.108 e 1.109. Em comum, tais MPs, cada uma a seu modo, abordam o tema do trabalho remoto (também chamado, comumente, de teletrabalho).

Enquanto a MP nº 1.109 repete, de certa forma, as previsões das anteriores MPs nºs 927 e 1.046 (já com adaptações decorrentes das previsões da MP nº 1.108), sua antecessora altera de modo substancial os artigos 62, III, e 75-A e seguintes, da CLT.

Desde a reforma trabalhista, o teletrabalho esteve inserido na exceção do capítulo celetista que regulamenta o direito do trabalhador ao pagamento pela sobrejornada: o artigo 62 contava com dois incisos, passando a três a partir de novembro de 2017. Estariam excluídos do controle de horário os empregados em teletrabalho, conforme regulamentado pelos artigos 75-A e seguintes, igualmente trazidos com a Lei nº 13.467/2017.

Com a pandemia de covid-19 e as medidas de isolamento e quarentena a contar de março de 2020, aqueles que pudessem prestar serviços de casa foram alocados em suas residências, estando situados na excludente do inciso III do referido artigo 62. Dois anos depois, o trabalho remoto vinha sendo redesenhado para que o celetista pudesse trabalhar presencialmente em alguns dias da semana.

O modelo, tratado por “regime híbrido”, não possuía previsão na CLT, nos moldes como vinha sendo desenvolvido. Nesse sentido, a MP regulamentou situações práticas e lhes deu uma roupagem legal, por certo visando a uma maior segurança jurídica.

Contudo, alguns pontos de mudança demandam especial atenção. Conforme o artigo 62, § 3º, da Constituição, as medidas provisórias têm prazo de sessenta dias, prorrogáveis por mais sessenta, para serem convertidas em lei. Se isso não acontecer, perdem a eficácia.

Considerando-se que 2022 é um ano de eleições, inclusive presidenciais, uma janela temporal de sessenta dias carrega consigo um leque de possibilidades, especialmente junto ao Congresso Nacional. Pensar em um cenário daqui a quatro meses, então, é um tour de force: qual a probabilidade de a previsão do artigo 62, III, em sua atual redação, virar lei?

O questionamento é importante porque a MP nº 1.108 determinou que somente os empregados que laborem no regime de teletrabalho prestando serviços por produção ou tarefa é que não estão sujeitos à marcação de ponto. Em outubro de 2021, estimava-se que um contingente de cerca de 15,8 milhões de obreiros, de acordo com o Ibre FGV, desenvolviam seu trabalho remotamente.

Uma vez que o artigo 7º da MP nº 1.108 determina que “Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação”, é de se imaginar as dificuldades enfrentadas para a readequação da rotina de, literalmente, milhões de pessoas. Sem prazo para adaptação a uma mudança que afeta os próprios rumos do negócio, e sem que tal norma leve em consideração as possibilidades de adequação das empresas – de mais variados perfis – às novas regras, os empregadores que não contrataram serviços por produção ou tarefa se veem em meio a uma inesperada corrida contra o tempo.

É preciso se reorganizar para redistribuir ou criar postos físicos seguindo as regras do distanciamento social, elaborar aditivos contratuais por meio dos quais os trabalhadores sejam convocados a retornar ao presencial, firmar acordos de compensação de jornada que, se forem coletivos, dependerão de negociações que podem durar meses junto ao sindicato laboral… Enquanto que o outro lado da moeda, eventual inação temporária, implica, quando menos, o risco de autuação pelo Ministério do Trabalho.

E em quatro meses tudo pode retornar ao status quo ante.

Em um panorama inegavelmente ainda pandêmico, ao tentar rezar pela cartilha da correção, chega-se à anômala situação de pecar pelo excesso ou pela falta.

*Bianca Dias, sócia do Serur Advogados