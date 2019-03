Motorista de ‘Frescão’ não terá direito a diferenças salariais por despachar bagagens, decide TST

Os ministros da Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho excluíram da condenação imposta à Auto Viação 1001 Ltda., de Niterói (RJ), o pagamento de diferenças salariais a um ex-empregado que acumulava as funções de motorista e de despachante. Para o colegiado, ‘as diferenças são indevidas porque as atividades são compatíveis’.

Frescão

O funcionário trabalhou de abril de 2002 a janeiro de 2014 como motorista interestadual dos ônibus conhecidos como ‘frescão’ e, após a dispensa, ajuizou reclamação trabalhista pedindo o adicional por acúmulo de funções. Segundo ele, além de dirigir e cobrar passagens, ele tinha também de despachar as bagagens dos passageiros.

Auxiliar de plataforma

No processo, a companhia afirmou que o empregado ‘jamais exerceu as funções de cobrador e de despachante junto com a de motorista’.

Segundo a Auto Viação 1001, ‘a atividade era de auxiliar de plataforma, funcionário que coloca e retira as bagagens dos passageiros, diferente da atividade de despachante, responsável, entre outras tarefas, por organizar e controlar as escalas dos ônibus e fiscalizar o cumprimento dos horários’.

Condenação

O juízo de primeiro grau e o Tribunal Regional do Trabalho da 1.ª Região (RJ) condenaram a Viação 1001 ao pagamento de acréscimo salarial correspondente a 20% do salário-base de motorista por entenderem que ‘a atividade de despachante estava fora do conjunto de obrigações inerentes àquela função’.

Compatibilidade

No recurso de revista, a empresa alegou que ‘o exercício da função de cobrar passagens durante o trajeto das viagens (fora das rodoviárias) e de manusear bagagens dos passageiros em alguns pontos e horários é plenamente compatível com a condição pessoal do motorista’. Destacou que a atividade era exercida dentro da jornada normal de trabalho.

Analogia

A relatora do recurso no âmbito do TST, ministra Maria Cristina Peduzzi, observou que o parágrafo único do artigo 456 da CLT estabelece que, na falta de prova ou de cláusula expressa a tal respeito, se entende que ‘o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com sua condição pessoal’.

Com base nesse dispositivo, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho considera que ‘as funções de motorista de ônibus e de cobrador são complementares’.

No caso da 1001, o instrumento normativo autoriza o desempenho dessas duas atividades.

Por analogia, a ministra entendeu que o acúmulo das atividades de motorista e de despachante de bagagens também não pode gerar direito ao acréscimo salarial.

A decisão foi unânime.

