‘Motor de Lama’ da PF vasculha casa e escritório de filho do governador de Mato Grosso do Sul

A Polícia Federal vasculhou a casa e o escritório do advogado Rodrigo de Souza e Silva, filho do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), durante a sétima fase da Operação Lama Asfáltica, deflagrada nesta terça, 24. A ‘Motor de Lama’ mira desvios de recursos públicos e fraudes em licitações para contratação de serviços de emissão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), vistoria veicular e aquisição de produtos pelo Detran do Mato Grosso do Sul.

A Receita Federal e a Controladoria-Geral da União também participaram das buscas. Segundo o Fisco, também está sendo investigado o uso de contas bancárias por ‘testas de ferro’ e evasão de divisas mediante dólar-cabo por meio de uma rede de doleiros. A transação consiste no depósito de reais em uma conta de doleiro no Brasil que, por sua vez, faz o saque da quantia convertida em moeda estrangeira de uma conta sediada no exterior. A medida burla os mecanismos de controle do País.

Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, quatro medidas restritivas de liberdade e quatro mandados de sequestros de bens que chegam a R$ 40 milhões. O valor corresponde a 10% dos prejuízos estimados aos cofres públicos, segundo a Receita, que prevê lesão ao erário de ao menos R$ 400 milhões. A operação foi conduzida em Campo Grande e em Dourados (MS).

De acordo com a PF, as investigações desta fase da Lama Asfáltica tiveram como foco as contratações realizadas pelo Detran-MS. São apurados supostos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

