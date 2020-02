Morre Damásio de Jesus, aos 84

Morreu nesta quinta, 13, aos 84 anos, o advogado criminalista Damásio de Jesus. Ele foi promotor e procurador por 26 anos no Ministério Público do Estado de São Paulo e fundou a Damásio Educacional, instituição com cursos de graduação e pós-graduação na área do Direito, além de cursinhos preparatórios para o Exame da Ordem dos Advogados do Brasil e para as carreiras públicas.

“Seu espírito segue vivo em cada profissional que ele inspirou e ensinou nos últimos 50 anos”, disse a Damásio Educacional por meio de nota em sua página do Facebook. “Seguimos honrando seu legado diariamente com a visão e vontade de trabalhar que ele sempre demonstrou.”

Damásio tinha mais de 20 livros publicados. Era reconhecido internacionalmente por sua atuação junto ao governo brasileiro na Organização das Nações Unidas para debater a prevenção ao crime, corrupção em transações comerciais internacionais e controle de porte e uso de armas, entre outros.

Realizou trabalhos importantes para o Ministério da Justiça, a Prefeitura da Cidade de São Paulo, a Câmara dos Deputados, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo.

Damásio se aposentou em 1988 como procurador de Justiça.

Ele deixa filhos, netos e bisnetos.

Manifestações

Nomes do Direito expressaram condolências pela morte de Damásio de Jesus.

O ministro do Gilmar Mendes, do Supremo, manifestou pesar pelo falecimento do jurista em sua página no Facebook. “Damásio deixa um enorme legado para a história do Direito Penal brasileiro, que certamente merecerá revisitação pelas gerações futuras.”

O ex-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo Fernando Capez descreveu Damásio como ‘professor de tantos professores’, ‘corajoso, determinado, incansável trabalhador, severo, mas sempre leal’.

“Hoje o universo jurídico perdeu um dos maiores penalistas da história de nosso país e uma referência internacional”, falou Capez.

Sala de aula

Damásio de Jesus era presidente e professor do Damásio Educacional. Também era doutor honoris causa em Direito pela Universidade de Estudos de Salerno (Itália).

Foi professor convidado do Curso de Especialização em Direito Penal e da pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade Austral de Buenos Aires, do Curso de Especialização em Direito Penal da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, do curso de pós-graduação lato sensu ‘Especialização em Direito Penal’ da Escola Paulista da Magistratura e do departamento de Direito Penal da Faculdade de Jurisprudência da Universidade de Estudos de Salerno.