Moro tuiteiro vai do céu ao inferno

Do céu ao inferno, redes sociais reagiram à adesão ao Twitter do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Após anunciar seus primeiros ‘tuítes’, nesta quinta, 4, o outrora poderoso juiz da Lava Jato virou alvo de manifestações de apoio e de hostilidades, inspiração para memes de apoiadores, adversários e críticos.

O número de seguidores de Moro explodiu como um raio. Até 20h30, ele já arrastava 291 mil adesões. Entre 20h e 20h30, por exemplo, ganhou 15 mil seguidores.

Moro diz que se inscreveu na rede social ‘pois é um instrumento poderoso de comunicação’.

“A ideia é divulgar os projetos e as propostas do Ministério da Justiça e Segurança Pública.”

“Nem sempre poderei estar por aqui, pois o trabalho é intenso, mas quando possível darei informações sobre as ações do Ministério”.

“Quero explicar aqui o projeto de lei anticrime, além das medidas executivas em andamento do Ministério”, relatou.

Em reação a cada uma de suas publicações, memes, sátiras, e duros questionamentos foram direcionados ao chefe da pasta da Justiça e Segurança Pública.

Muitas são as provocações. “Oi ministro, bem vindo! Eu tenho uma pergunta: 64 foi ditadura ou não? Vi um vídeo seu antigo que dizia que sim, aí dessa semana dizia que não era bem isso”, questionou a nadadora Joanna Maranhão, referindo-se às polêmicas do Planalto em torno do golpe militar, que vão de mudanças em livros didáticos para as escolas brasileiras e ordens para que a data seja comemorada.

“Oi sumido! Seja bem-vindo ao twitter, @ SF_Moro. Será que agora o ministro da Justiça vai se pronunciar sobre o caso Queiroz?”, reagiu o portal de notícias The Intercept, do jornalista Glenn Greenwald.

Opositores também se manifestaram, como os petistas Gleisi Hoffmann e Paulo Pimenta.

Às 16h52 desta quinta, 4, ele postou uma foto sua exibindo um calendário da Caixa para afastar dúvidas de que ele, de fato, aderiu às redes – o que ele se recusou a fazer enquanto magistrado federal.

“Provando que esse twitter é meu mesmo. O que é um pouco inusitado”, ele escreveu. Nem o calendário escapou dos memes.

Declarações de apoio também se multiplicam. “Eu apoio a lei anti crime”. “Herói de uma nação, pra frente brasil!!!”.

“Grande, Moro!”, exclamou o jornalista Milton Neves.