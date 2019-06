URGENTE: Moro no Senado

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, se apresentou à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado na manhã desta quarta, 19, para falar sobre supostas mensagens trocadas com o procurador Deltan Dallagnol, chefe da força tarefa Lava Jato em Curitiba.

As conversas foram divulgadas pelo site The Intercept Brasil são relativas à época em que o atual ministro era juiz federal em Curitiba.

A sessão é transmitida ao vivo pelo youtube da TV Senado.

Após a senadora Simone Tebet (MDB) iniciar a sessão, os senadores Humberto Costa (PT) e Major Olímpio (PSL) se pronunciaram e então Moro iniciou sua fala abordando os resultados da Lava Jato.

O atual ministro da Justiça indicou que 90 denúncias foram apresentadas pelo Ministério Público no âmbito da investigação e que 45 ações foram sentenciadas. Moro destacou que o MP recorreu de 44 decisões.

O ex-juiz afirmou que foi informado sobre os ataques a dispositivos de procuradores da Lava Jato e comentou sobre a tentativa de invasão a seu celular que ocorreu no ultimo dia 4. Moro disse que recebeu três ligações com seu próprio número e depois uma mensagem perguntando se havia entrado no aplicativo de mensagens Telegram.

Sobre a autenticidade das conversas, Moro indicou que não possui mais as mensagens e que deixou de usar o Telegram em 2017, por ter ressalvas quanto à segurança do aplicativo.