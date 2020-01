Moro no Instagram

Empunhando um calendário, assim como fez ao inaugurar seu perfil de Twitter, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, anunciou a abertura de sua conta na rede social ‘para prestar contas’, ‘a pedido da esposa’.

“A pedido da minha esposa, estou finalmente entrando no Instagram. É uma forma de prestar contas à sociedade. Isso no dia 23 de janeiro, provando que esse perfil é meu mesmo. Obrigado!”, afirmou, mostrando o calendário da Caixa Econômica Federal com a data do dia 23 circulada.

O perfil foi inaugurado às 16h07, com o vídeo como primeira publicação. Até 16h45, o ministro tinha 10,3 mil seguidores. No Twitter, onde também empunhou um calendário para provar a autenticidade do perfil, Moro tem 1.931.166 seguidores.