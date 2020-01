Moro não vê ‘elementos suficientes’ para federalização do caso Marielle

LEIA TAMBÉM > Moro muda de opinião e agora se opõe a federalizar caso Marielle

Um parecer enviado nesta terça, 20, pela Advocacia-Geral da União (AGU) à ministra do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, registra o novo posicionamento do ministro Sérgio Moro sobre o caso Marielle, pela manutenção das investigações do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro e do motorista Anderson Gomes na esfera estadual. Como revelado pelo Estado, o chefe da pasta de Justiça e Segurança Pública defende prestigiar o entendimento dos familiares de Marielle, que são contrários à transferência do caso.

Documento A nova posição de Moro PDF

“Com suporte nos subsídios prestados pela PF, nos documentos cujo acesso restou franqueado a este signatário e nos fundamentos de direito coligidos, com destaque aos requisitos constitucionais e à jurisprudência do STJ, esta CGCJ firma compreensão no sentido de que não há elementos suficientes que permitam manifestação favorável ao deslocamento de competência vindicado pelo MPF”, registra trecho da manifestação do ministro destacada no documento da AGU

No parecer, a Adovacia-Geral da União utiliza não só o novo posicionamento de Moro, mas também o entendimento da Polícia Federal – subordinada ao ministro – para se manifestar contra a federalização do caso Marielle. “Apesar dos problemas apontados, é sabido que a Polícia Civil, o Ministério Público e a Justiça do Rio de Janeiro, aparentemente tem atuado no sentido de identificar e punir os responsáveis intelectualmente pelos citados assassinatos”, alegou a corporação.

Marielle e Anderson foram executados em março de 2018, mas a investigação sobre a autoria intelectual dos crimes segue até hoje. Um ano depois do ataque, o policial militar reformado Ronnie Lessa e o ex-policial militar Élcio Vieira de Queiroz foram presos e denunciados pelos homicídios triplamente qualificados da vereadora e do motorista.

Em setembro do ano passado, a então procuradora-geral da República, Raquel Dodge, Às vésperas de deixar o cargo, pediu a federalização das investigações, sob a alegação de que deixar o inquérito com a Polícia Civil do Rio podia gerar ‘desvios e simulações’. Além disso, no último dia de seu mandato, a então PGR anunciou que solicitou a investigação do conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado (TCE) do Rio Domingos Brazão como suspeito de ser mandante e o denunciou à Justiça por obstrução.

Segundo a denúncia, Brazão se aliou a um dos funcionários de seu gabinete – Gilberto Ribeiro da Costa -, ao PM Rodrigo Ferreira, o Ferreirinha, à advogada Camila Nogueira e ao delegado da Polícia Federal Hélio Khristian.