Moro e ‘o direito de ser deixado em paz’

O ministro Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública) repercutiu nesta sexta, 19, em sua página no Twitter o site ‘nãomeperturbe.com.br‘ que barra chamadas indesejadas. “Com o cadastro no site, o consumidor bloqueia chamadas telefônicas de serviços de telemerketing. Trata-se do importante direito de ser deixado em paz, de ficar sozinho, de não ser perturbado.”

Segundo Moro, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), que integra o Ministério da Justiça, atua em parceria com a Anatel (Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações) ‘em projeto de auto-regulação do setor de telecomunicações na área de telemerketing’.

“O primeiro resultado já foi entregue. Trata-se do site https://www.naomeperturbe.com.br , que já teve mais de um milhão de consumidores cadastrados.”

