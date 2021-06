Moro e doleiros condenados na Lava Jato vão debater combate à lavagem de dinheiro em congresso

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e ex-juiz federal Sérgio Moro vai participar de um congresso ao lado de ex-doleiros condenados em processos abertos na Operação Lava Jato. O evento, que começa nesta quarta-feira, 16, e vai até o dia 3 de setembro, se propõe a debater estratégias para combater a lavagem de dinheiro.

A lista de convidados da 3.ª edição do Congresso de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo inclui ainda o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, e o presidente do Coaf, Ricardo Liáo, além de autoridades internacionais.

Moro vai debater sob a ótica de quem trabalhou nos processos da maior operação de combate à corrupção da história do País. Já os ex-doleiros Cláudio Barboza e Vinicius Claret, o ‘Juca Bala’, condenados na Operação Câmbio, Desligo, desdobramento da Lava Jato no Rio, vão falar sobre grandes esquemas de lavagem de dinheiro e falhas na gestão de compliance. Ambos já cumpriram suas penas.

O congresso acontece de forma híbrida, com painéis virtuais e transmissões ao vivo. Acesse a programação completa.