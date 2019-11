Moro diz que ‘assassinatos cruéis’ do Tribunal do Crime motivaram a grande caçada ao PCC

O ministro Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública) disse que ‘assassinatos cruéis’ ordenados pelo Tribunal do Crime do PCC motivaram a grande caçada à facção nesta quarta, 27. Moro tuitou detalhes da Operação Flash Back, que mobilizou força-tarefa em oito Estados, onde mais de 100 foram capturados sob suspeita de envolvimento com assassinatos, roubos e chacinas.

“A atuação integrada das forças de segurança faz a diferença. Juntos somos fortes”, postou o ministro.

Ele destacou a participação das Secretarias de Administração Penitenciária dos Estados, dos promotores do Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Alagoas e do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (Gncoc), policiais civis e militares.

A grande missão foi centralizada na Secretaria de Segurança Pública de Alagoas, .com auxílio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça.

“110 mandados de prisão. Alvo, o Tribunal do crime do PCC.”, tuitou Moro.

A primeira fase da Flash Back foi deflagrada em abril, a partir de Alagoas. Na ocasião, foram expedidos 110 mandados de prisão, executados também no Tocantins, Pernambuco, Sergipe, São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul e Paraná.