Moro desmente Bolsonaro e diz que não usou substituição de Valeixo como moeda de troca por vaga no Supremo

O ex-ministro Sérgio Moro negou a acusação do presidente Jair Bolsonaro de que a substituição do ex-diretor geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, tenha sido ‘moeda de troca’ para a próxima vaga do Supremo Tribunal Federal (STF), que abrirá em novembro com a aposentadoria do decano, ministro Celso de Mello.

“A permanência do diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, nunca foi utilizada como moeda de troca para minha nomeação para o STF”, escreveu Moro. “Aliás, se fosse esse meu objetivo, teria concordado ontem com a substituição do Diretor Geral da PF”.

Em pronunciamento, Bolsonaro afirmou que Moro condicionou a exoneração de Valeiro à indicação para a Corte. “Me desculpe, mas não é por aí”, declarou Bolsonaro no Palácio do Planalto. “Reconheço as suas qualidades em chegando lá, se um dia chegar, pode fazer um bom trabalho, mas eu não troco. E outra coisa, é desmoralizante para um presidente ouvir isso”.

A permanência do Diretor Geral da PF, Maurício Valeixo, nunca foi utilizada como moeda de troca para minha nomeação para o STF. Aliás, se fosse esse o meu objetivo, teria concordado ontem com a substituição do Diretor Geral da PF. — Sergio Moro (@SF_Moro) April 24, 2020

Valeixo foi exonerado nesta sexta-feira, 24, levando Moro a pedir demissão em sequência e acusar Bolsonaro de tentar interferir politicamente no comando da Polícia Federal para obter acesso a informações sigilosas e relatórios de inteligência.

Moro era um dos cotados para vaga no STF, indicação que cabe ao presidente da República.

Em outro tuíte, Moro rebateu a alegação de Bolsonaro que Valeixo, na verdade, pediu demissão por se sentir exausto desde o início do ano. O ex-ministro afirmou que, na verdade, o ex-diretor-geral estava cansado ‘de ser assediado dese agosto do ano passado para ser substituído’.

“Ontem, não houve qualquer pedido de demissão, nem o decreto de exoneração passou por mim ou me foi informado”, afirmou Moro.

De fato,o Diretor da PF Maurício Valeixo estava cansado de ser assediado desde agosto do ano passado pelo Presidente para ser substituído.Mas,ontem,não houve qualquer pedido

de demissão,nem o decreto de exoneração passou por mim ou me foi informado.https://t.co/zadUXo3J4P — Sergio Moro (@SF_Moro) April 24, 2020

Na madrugada desta sexta, um decreto com a exoneração ‘a pedido’ de Valeixo foi publicada no Diário Oficial da União com a assinatura de Moro, que alega não ter assinado o documento.