Moro cometeu crime ao não denunciar os fatos antes de pedir exoneração?

Com a notória contenda entre Bolsonaro e Moro algumas questões começarão a ser levantadas em breve. Uma delas diz respeito ao crime de prevaricação, que se trata de espécie de infidelidade ao dever de ofício. Referido delito ocorre quando o funcionário público, retarda, deixa de praticar, indevidamente, ou pratica ato de seu ofício contra disposição expressa de lei, para a satisfação de interesse ou sentimento pessoal. Cuida-se de crime previsto no artigo 319 do Código Penal, apenado com detenção, de três meses a um ano, além de multa.

É essencial ao presente delito o elemento subjetivo do tipo consistente na intenção de satisfazer interesse ou sentimento pessoal.

Interesse pessoal é a vantagem que o funcionário público pretende obter, que pode ser econômica ou moral.

Sentimento pessoal está ligado a afetividade do sujeito ativo em relação às pessoas ou fatos a que se refere a ação ou omissão, como a amizade, o ódio, a piedade etc. É indiferente para a configuração do delito eventual nobreza dos sentimentos e altruísmo dos motivos determinantes, que poderão, se o caso, serem considerados na fixação da pena.

É muito comum ouvirmos alguém dizer: olha, aquele policial ou outro funcionário público qualquer “prevaricou”, ou seja, não cumpriu ou retardou seu dever de ofício por amizade, inveja, vingança, recebimento de vantagem ou outro sentimento ou interesse pessoal qualquer. Também pode ocorrer que o sujeito aja, mas de forma manifestamente contrária ao previsto na legislação, que também importa prevaricação.

O que costuma dar algum problema de interpretação é quanto ao ato de ofício ser de competência ou atribuição do funcionário público, sem o qual não haverá este delito.

Ato de ofício é aquele ligado à atividade funcional do agente. Dessa forma, se o ato refoge à atribuição do funcionário público, não haverá o delito por atipicidade da conduta, uma vez que o crime se caracteriza pela infidelidade ao dever funcional.

Com efeito, v.g., se alto funcionário público, de qualquer ordem, tem conhecimento de que seu superior hierárquico está cometendo delito ou outro ato ilegal e não age ou retarda a ação, quando deveria fazê-lo, visando satisfazer seus próprios interesses ou por afetividade, o crime de prevaricação estará consumado.

Anoto que havendo acordo entre o funcionário público e o particular para o recebimento de vantagem indevida, o crime será o de corrupção passiva (CP, art. 317) e não prevaricação. Se a vantagem indevida foi oferecida ou prometida pelo particular para determinar ao funcionário público a prática, omissão ou retardamento do ato de ofício terá aquele praticado o crime de corrupção ativa (CP, art. 333).

Na prevaricação, não há pedido ou influência de terceiro. O sujeito realiza a conduta por interesse ou sentimento próprios e sem o pedido ou intervenção de terceiro.

A pessoa que pratica o crime de prevaricação igualmente estará cometendo ato de improbidade administrativa, que é uma infração de natureza civil, dolosa, e em alguns casos culposa (quando causar dano ao erário), praticada por agente público contra a legalidade e moralidade administrativa, que pode ensejar enriquecimento ilícito, dano ao erário ou infração aos princípios constitucionais da administração pública (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, dentre outros destes consectários ou derivados).

Os artigos 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992 trazem diversas condutas caracterizadoras de improbidade administrativa, interessando-nos, no caso, a figura prevista no artigo 11, inciso II, desta lei, que dispõe: “II – retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício”. Neste caso, a figura é parecida com o crime de prevaricação, mas sequer é exigido o elemento subjetivo do tipo “para satisfazer interesse ou sentimento pessoal”, bastando que o funcionário público atrase ou se omita, indevidamente, no cumprimento de seu dever funcional, sem a necessidade de qualquer outro resultado, contentando-se a norma com o chamado dolo genérico, que é a vontade livre e consciente de realizar a conduta.

A sanção para essa conduta é prevista no artigo 12, inciso III, do mesmo diploma legal, e consiste no ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

Trazendo para o embate entre Moro e Bolsonaro, cada um pode tirar suas conclusões com o que foi colocado, lembrando que expus apenas questões técnicas e não estou fazendo nenhuma acusação nem para um lado e nem para o outro, até porque conheço apenas os fatos divulgados pela imprensa e pelas declarações televisivas.

Espero que tudo seja esclarecido pelos órgãos responsáveis pelas investigações e que prevaleça a verdade e a justiça para o bem do sofrido povo brasileiro.

*César Dario Mariano da Silva, procurador de Justiça – SP. Mestre em Direito das Relações Sociais. Especialista em Direito Penal. Professor Universitário. Autor de vários livros, dentre eles Manual de Direito Penal, Lei de Execução Penal Comentada, Provas Ilícitas, Estatuto do Desarmamento e Lei de Drogas Comentada, publicados pela Juruá Editora