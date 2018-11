Moro avisa que vai ‘defender publicamente’ prisão em segunda instância

O juiz federal e futuro superministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro afirmou nesta terça-feira, 6, que defenderá a manutenção da execução da pena em segunda instância e disse considerar um projeto de lei para garantir a medida na legislação.

A jurisprudência do Supremo, determinada pela última vez em 2016, levou para a prisão o ex-presidente Lula no caso tríplex após a condenação pelo Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4) – o Tribunal da Lava Jato que impôs 12 anos e um mês de reclusão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Lula cumpre a pena desde 7 de abril na sede da Polícia Federal em Curitiba.

“Na posição de ministro da Justiça, irei defender publicamente a posição que o Supremo deve manter esse precedente”, afirmou Moro. “Paralelamente, pode se cogitar a apresentação de um projeto de lei para deixar isso mais claro na legislação”, disse.

Segundo o futuro ministro de Bolsonaro, a proposta ainda precisaria ser discutida com a área de coordenação política do governo.

Moro também disse ser pessoalmente a favor da redução da maioridade penal, uma das bandeiras de área de segurança pública da gestão Bolsonaro. Segundo o magistrado, “há um sentimento plural na sociedade” que a compreensão de crimes graves, como crimes contra a vida, lesões corporais e estupro, “precisam ter um tratamento diverso”.

“Para esses crimes, um adolescente acima de 16 anos tem plenas condições de responder pelos seus atos”, afirmou, ao citar a Proposta de Emenda Constitucional (PEC 33/2012), atualmente parada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A celeridade da tramitação da proposta é uma das propostas do governo eleito.

O futuro ministro também sinalizou que a progressão de pena e a concessão de benefícios prisionais podem ser revistas. “Não se pode progredir o preso que não está preparado para a ressocialização ou que tem vínculo com crime organizado. O regime tem que ser mais rigoroso”, disse. “O que não significa que não temos presente a importância da do preso, mas é possível discutir as regras e reajustá-la para evitar tratamento inadequado nos casos de crimes graves”

Apesar disso, o futuro ministro diz que as propostas ainda serão “submetidas e conversadas” com a equipe do governo.