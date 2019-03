Moro avisa que PF não vai admitir ‘tentativas de obstrução’ da investigação sobre assassinato de Marielle Ministro da Justiça afirma que Polícia Federal 'continuará contribuindo com todos os meios necessários' e que espera que a prisão de suspeitos de executarem ex-vereadora do Rio e seu motorista Anderson Gomes, em 14 de março de 2018, represente 'mais um passo para a elucidação completa do caso'