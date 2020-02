Moro anuncia leilão de 612 imóveis confiscados do tráfico Em sua página no Twitter, ministro da Justiça e Segurança Pública detalha iniciativa da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), que lançou um painel georreferenciado com a localização exata e as informações de apartamentos, sítios, terrenos, prédio, lotes, chácaras, fazendas, galpões e outros itens em todas as regiões do país, apreendidos em processos contra poderosas organizações criminosas