Mongaguá volta às urnas para eleger sucessor de tucano preso com fortuna no guarda-roupa Plenário do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo marca para 28 de outubro nova eleição para os cargos de prefeito e vice do município paulista; em maio, a Polícia Federal prendeu na Operação Prato Feito o então prefeito Arthur Parada Prócida, do PSDB, com R$ 4.613.610 e mais US$ 216.763 em espécie dentro de casa