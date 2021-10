Modismo ou inovação: quando assinar um carro vale mais a pena do que comprar?

Realidade fora do País e forte tendência no Brasil, a modalidade de aluguel de veículo por assinatura, pouco a pouco, vem se popularizando entre os brasileiros. Não por modismo, mas por ser realmente um serviço vantajoso, principalmente aos olhos daqueles que valorizam o conforto oferecido pelo automóvel, mas querem usufruir dele com otimização de investimento, dos custos e do tempo dispensado para administrar um bem.

De uma maneira bastante simplificada, a locação por assinatura funciona como o primeiro aluguel de uma roupa. Você vai até a locadora, escolhe a cor e o modelo que mais se adequa ao seu gosto e necessidades. Retira o automóvel novo na data combinada, usufrui pelo tempo combinado e devolve ao final do contrato.

Para que o aluguel por assinatura seja mais vantajoso do que comprar um automóvel e realmente agregue valor à rotina e à vida de uma pessoa, é importante que o serviço ofereça:

Um único credor – Uma das vantagens do aluguel por assinatura é ter acesso a um carro novo sem se preocupar com uma alta parcela de entrada ou os juros de um financiamento. Mas não é só isso. O ideal é que nas parcelas mensais, além do aluguel, estejam inclusos os valores de impostos, seguro e manutenção preventiva.

Ampla opção de veículos – É importante que o locatário prefira um serviço que lhe permita escolher todos os detalhes do veículo a ser alugado, incluindo os itens opcionais. Assim, a satisfação com o serviço tende a ser ainda maior. Aqui vale a ressalva de que o mercado precisou adaptar-se à escassez de produção das montadoras com ajustes temporários nesse formato de comercialização.

Atendimento Personalizado – Em locadoras por assinatura premium, o cliente tem à disposição o serviço de concierge, com profissionais responsáveis por fazer a gestão de sinistros e de manutenções preventivas, inclusive com serviço de leva e traz, o que se traduz em uma economia preciosa de tempo com burocracias.

Incentivo de fidelização/cashback – É possível, ainda, desfrutar de vantagens quando o serviço de aluguel por assinatura oferece porcentagem de desconto a quem apresentar novos clientes. Uma outra prática é a de aceitar um veículo seminovo como parte do acordo financeiro, aplicar desconto nas parcelas e ainda devolver um percentual em dinheiro para o cliente, no que foi batizado de cashback. Essa é uma iniciativa bastante vantajosa e ainda pouco frequente no segmento.

Carro reserva – Poucas situações são tão frustrantes quanto pagar por um serviço e não usar. Por isso, na locação por assinatura, é importante contratar o serviço de uma empresa que disponibilize carro reserva no caso de alguma eventualidade com o automóvel locado.

Frota como serviço – Consiste em adquirir a frota de carros de uma companhia e locar os mesmos veículos para a empresa em questão por mensalidades que incluem gestão de sinistros, manutenção preventiva e seguro. Dentro da eterna necessidade corporativa de fazer mais com menos, essa tem sido uma estratégia utilizada pelas companhias para otimizar os custos do negócio sem abrir mão do conforto de ter os veículos à disposição. Além disso, nesse movimento, ao deixarem de fazer a gestão desses automóveis, os colaboradores da organização têm mais tempo para assumir atividades mais estratégicas.

Vantagens além da financeira – muitos clientes têm optado pelo aluguel por assinatura não apenas para otimizar investimentos, mas também para testar um modelo de veículo antes de adquirir o bem. É comum ver pessoas locando carros híbridos, elétricos ou de um modelo específico para entender o desempenho, o uso e a viabilidade do automóvel. Então, nesse período de locação decide se é vantajoso adquiri-lo ou não.

*André Campos, CEO e sócio da For You Fleet