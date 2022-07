Modelo gaúcha é assediada em hotel no interior de São Paulo e grava homem de bengala dizendo ‘Tô doido pra fazer amor com você’; assista vídeo

A modelo gaúcha Samen dos Santos, de 31 anos, registrou pelo celular quando um hóspede do hotel em que ela estava hospedada a trabalho, na cidade de Araçatuba, a cerca de 518 quilômetros da capital paulista, se aproxima dela e a assedia. As cenas, que repercutiram nas redes sociais, flagraram o exato momento em que um senhor, andando com auxílio de bengala, chega perto da modelo e diz “tô doido para fazer amor com você”.

Samen, que trabalha há mais de 12 anos como modelo, conta que chegou na cidade na última quarta-feira, 13, para fotografar em uma campanha de uma marca bastante conhecida na região, e se hospedou em um hotel “bastante tradicional”. Ela, que também é atleta de corrida, disse que, assim que chegou, deixou os pertences no local e foi correr. Quando voltou, ficou na área de cooper, e disse ter avistado o senhor em questão sentado na área externa do restaurante.

Ela conta que antes da atitude gravada no vídeo, o hóspede já havia causado “importuno” contra ela. Segundo relato da modelo, o homem teria a abordado e falado pelo menos duas vezes “nossa, como você é linda”. Ela disse ter agradecido e ido almoçar.

“Quando eu cheguei no restaurante, foi quando começou todo o importuno deste hóspede. Primeiro, logo quando eu sentei, de costa para a mesa que ele estava, uns três metros dele, ele começou a falar: “Oi, oi” e fazer “psiu”. Eu de costas estava, de costas permaneci. Esse senhor pediu para um funcionário do hotel falar comigo, que disse: “o hóspede pediu para eu te dizer que ele está afim de você”. Eu deixei bem claro: “Não tenho interesse. Sou uma mulher casada”.

Ela conta que, assim que iniciou o almoço, o mesmo funcionário a abordou novamente para mandar os recados que o hóspede havia pedido. Desta vez, para perguntar se a modelo desejaria beber alguma coisa. Ela mais uma vez negou.

Depois do almoço, Samen conta que subiu para o quarto, pegou um livro e foi para a área da piscina. Novamente, foi abordada pelo funcionário: “ele quer saber o que você quer, o quanto você cobra, o quanto você quer, e ele te dar tudo”. Em resposta, a modelo disse ao funcionário que a situação já estava passando do limite e avisou ao namorado, que segundo ela, é advogado.

Minutos depois, mais uma vez Samen foi surpreendida pelo funcionário que disse que não poderia deixar de falar com a modelo porque era um hóspede muito importante e está na suíte principal do hotel. “Alguém muito influente e rico”. Ela questionou o fato e o funcionário disse que “estava recebendo ordens”. Quando estava se preparando para deixar a área da piscina, Samen conta que o senhor se aproximar dela, e ao perceber a movimentação começou a gravar pelo celular, que onde foi registrada a cena de assédio.

Samen conta que assim que subiu no quarto, nervosa, começou a chorar. Ela relata que não avisou ao hotel sobre a situação por medo, devido a importância do homem para o estabelecimento. A modelo conta que de tão insegura sobre a situação, colocou cadeiras atrás da porta antes de dormir.

“No dia seguinte, o meu contratante foi me buscar e depois que eu conheci todo mundo eu falei o ocorrido e eles me deram todo o suporte necessário. Me trocaram de hotel imediatamente e fomos lá relatar o ocorrido e a postura do hotel não foi como a gente esperava. Me questionaram muito”

A modelo conta que decidiu gravar e postar o vídeo porque as emoções foram tantas que teve alguns momentos que achava que poderia estar exagerando, “mas não”.

“Foi um turbilhão de emoções, sabe? Foi tudo muito maluco assim, tudo muito invasivo, sabe? Foi uma falta de respeito, uma falta de emoção, sabe? Eles simplesmente me viram e me trataram como se eu fosse um objeto. A gente não pode normalizar esse tipo de coisa. [..] está ali o vídeo, eu tipo eu sofri um assédio, uma importunação sexual.

Em nota, o hotel informou que repudia todo e qualquer ato de assédio, de qualquer natureza e que o hóspede que aparece no vídeo já deixou o estabelecimento e está proibido de fazer novas hospedagens.

Sobre a atitude do funcionário, relatada pela modelo, o hotel disse que o fato está sendo apurado internamente e, caso fique comprovada a participação de algum funcionário no ocorrido, a empresa tomará as medidas cabíveis.

A defesa da modelo afirmou em nota que já prestou a ocorrência policial, mas sem a identificação do hóspede que aparece nas imagens do vídeo que circula nas redes e que também está apurando a sua responsabilidade sobre o fato.

COM A PALAVRA, MARIÁ PLAZA HOTEL

“O Mariá Plaza Hotel informa que repudia todo e qualquer ato de assédio, de qualquer natureza.

O hóspede que aparece no vídeo já deixou o hotel e está proibido de fazer novas hospedagens.

Por força da Lei 13.709/2018, que dispõe sobre a proteção de dados pessoais, as empresas do ramo hoteleiro são obrigadas a manter o sigilo sobre as informações dos hóspedes. essas informações serão repassadas às autoridades policiais assim que forem requisitadas.

O hotel informa ainda que todos os seus colaboradores são treinados e orientados a respeitar a privacidade dos hóspedes.

O fato também está sendo apurado internamente e, caso fique comprovada a participação de algum funcionário no ocorrido, a empresa tomará as medidas cabíveis.”

A empresa lamenta e repudia o fato ocorrido, e informa que está colaborando com as investigações e se solidariza com a vítima.”

COM A PALAVRA, A DEFESA DA MODELO

“Samen dos Santos, por intermédio da sua advogada Andressa Werlang, informa que já prestou a ocorrência policial relatando o fato ocorrido no dia 13/07, mas sem a identificação do hóspede que aparece nas imagens do vídeo que circula na Internet. Estamos aguardando a identificação do autor do fato para analisar os próximos passos na esfera criminal, bem como sobre a viabilidade de uma ação de reparação de danos morais.

Quanto ao hotel, também estamos apurando a sua responsabilidade sobre o fato, chamando atenção ao fato que ontem fomos procurados pela Delegacia da Mulher da cidade de Araçatuba/SP para ouvir a Samen em relação à imputação do crime de Difamação, em que o hotel e o garçom são autores.”