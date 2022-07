Mitigação do acordo extrajudicial: nova dinâmica processual adotada nos juizados especiais

Existe uma máxima na advocacia consumerista empresarial segundo a qual processo parado na carteira significa prejuízo, em razão dos custos administrativos, com os advogados, e do risco de surpresas processuais. Contudo, especialmente um aspecto incomoda as empresas no seu âmbito interno, porque mexe diretamente com o humor do seu sócio, mais ainda se ele for estrangeiro: o contábil.

É evidente que quanto mais os processos ficam no acervo dos escritórios que as representam, maior será a despesa com a rubrica mensal honorários, considerando que a maioria dos contratos de prestação de serviços jurídicos para casos dessa natureza é remunerada por pasta ativa, ainda que seja comum a utilização de um limite temporal anualizado para pagamento.

Já os riscos processuais e administrativos decorrem do fato de que quanto mais o processo durar, maiores são as possibilidades de ocorrerem perdas de prazo em ambas as searas. Com efeito, a hipótese de revelias e preclusões fáticas, o que geralmente ocorre em razão de alguém ter deixado de alimentar devidamente o sistema de acompanhamento processual (falha administrativa), cresce à medida que a demanda fica cadastrada internamente por mais tempo sem resolução do Poder Judiciário.

Ocorre que, a despeito desses três cenários, o que de fato preocupa em demasiado qualquer empresa de médio a grande porte dos ramos varejista, bancário, securitário e de prestação de serviços regulados (energia, telefonia e água), é o efeito que o seu passivo judicial causa no seu balanço.

Em razão disso, na intenção de mitigar o máximo possível esse ataque ao seu balanço, as empresas desejam a todo custo encerrar seus processos judiciais, nos quais são rés, da forma mais célere possível, baixando, assim, suas provisões e contingências. Com essa prática, conseguem dar uma satisfação mais assertiva ao investidor que, se estrangeiro for, tem uma grande dificuldade de entender a imensa quantidade de demandas judiciais, comparando-se com outros países, comumente atreladas às atividades empresariais já mencionadas neste artigo.

Na busca desse objetivo, ou seja, findar os processos com mais rapidez, a prática mais adotada, sem a menor sombra de dúvidas, é a de procurar os autores/clientes/consumidores para a oferta de um acordo, mesmo em casos cuja gradação na contingência era apenas possível.

De fato, essa atitude sempre fez muito sentido porque os procedimentos adotados nos Juizados Especiais, onde se dá o trâmite da maioria dos casos, eram bastante engessados, de modo que era preciso haver praticamente duas audiências, conciliação e instrução, em dias distintos, para que, somente após isso, o feito fosse sentenciado.

Diante disso, processos que poderiam ter um desfecho em meses, levavam dois, três anos, porque era preciso encontrar espaço nas pautas a fim de se encaixar a segunda audiência, o que, facilmente, ao arrepio da Lei 9099/95, poderia levar um ano. E nem se fale que após a instrução era habitual que decorressem vários meses até a prolação da sentença.

Enfim, à luz dessa demora toda, do impacto contábil para as empresas e dos riscos envolvidos na manutenção eterna de processos na carteira, havia razão na lógica de propor acordo em casos nos quais até existia uma boa chance de improcedência. Some-se a isso a grande dificuldade dos jurídicos internos em obter respostas rápidas das demais áreas, algo que prejudicava em muito o envio de subsídios aos escritórios terceirizados, os quais, sem acesso, tanto a boas provas, quanto a históricos fáticos plausíveis, ficavam com suas construções de defesas prejudicadas, cenário que também contribuía para tais composições amigáveis.

Acontece que, já há algum tempo, os Juizados Especiais têm adotado metodologia diferente nos procedimentos de trâmite de uma grande parte de seus processos, técnica inexistente na Lei 9090/95, que, além de ter sido potencializada pela pandemia de COVID-19, combate também diretamente a advocacia predatória que empesteou esse microssistema. Trata-se do julgamento sem realização de audiências nas causas cuja prova for puramente documental, com adoção direta do CPC. Nesse modelo, é conferido prazo para o réu contestar a inicial, que já deve vir obrigatoriamente municiada com os documentos por meio dos quais o autor pretende evidenciar o seu direito, bem ainda, em ato contínuo, é oportunizado a este replicar.

Com o acolhimento dessa nova sistemática, sem paralelo na Lei dos Juizados, não mais parece conveniente o esforço para encerramento de casos nos quais se observa prova razoável e tempo de trâmite processual em benefício da empresa ré. O ambiente proporcionado por essa nova realidade permitirá às empresas uma análise mais serena sobre a conveniência ou não de acordos, permitindo-lhes obter melhores resultados na gestão do seu passivo judicial, buscando a improcedência nas ações massificadas quando a pretensão postulada pelo consumidor não corresponder ao melhor direito.

*Feliciano Lyra Moura, sócio do Serur Advogados