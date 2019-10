Ministros do TSE e do STJ passam por raio-X para lançamento de livro em homenagem a Toffoli

LEIA TAMBÉM > Barroso faz 3 a 1 pela prisão em segunda instância

Brasília, 23/10/2019 – A segurança do Supremo Tribunal Federal (STF) colocou nesta quarta-feira (23) um raio-X na entrada do salão branco para os convidados que prestigiaram o lançamento de um livro em homenagem ao presidente do STF, ministro Dias Toffoli. Ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) passaram pelo procedimento de segurança, algo atípico em eventos do STF.

O Supremo decidiu reforçar a segurança depois de o ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot ter afirmado ao Estado ter planejado assassinar a tiros o ministro Gilmar Mendes dentro do próprio STF.

“É uma realidade que se impõe, e não só no Brasil. Em tribunais de outros países, é um procedimento comum. Não cria nenhum tipo de constrangimento”, disse ao Estado o ministro do STJ Og Fernandes.

O ministro Tarcísio Vieira, do TSE, também defendeu a medida. “Nenhum problema em passar pelo raio-X. A segurança é para todos”, afirmou o ministro, defendendo um tratamento igualitário para todos convidados da solenidade.

Celebração. Nesta quarta-feira, Toffoli comemorou 10 anos de atividades no Supremo desde a sua posse no tribunal. O livro “Democracia e Sistema de Justiça”, lançado para celebrar a data, tem a coordenação do ministro Alexandre de Moraes e do advogado-geral da União, ministro André Mendonça.

A obra reúne artigos de diferentes autores que analisam as principais decisões de Toffoli em temas como colaboração premiada, direitos humanos, desinformação, inteligência artificial, redes sociais e combate à corrupção.