Ministro veta prévia autorização da Assembleia para ação penal contra governador de SC

O ministro Luís Barroso, do Supremo, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4386 para declarar a inconstitucionalidade de dispositivos da Constituição de Santa Catarina que condicionavam a abertura de ação penal contra o governador, seu vice e o secretariado estadual à prévia autorização da Assembleia Legislativa.

As informações foram divulgadas no site do Supremo – Processo relacionado: ADI 4386

Barroso aplicou, monocraticamente, entendimento firmado pelo Plenário do Supremo no julgamento conjunto das ADIs 4798, 4764 e 4797, quando foi fixada a seguinte tese:

“É vedado às unidades federativas instituírem normas que condicionem a instauração de ação penal contra o Governador, por crime comum, à prévia autorização da casa legislativa, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça dispor, fundamentalmente, sobre a aplicação de medidas cautelares penais, inclusive afastamento do cargo.”

A ação foi proposta pela Procuradoria-Geral da República, sob o argumento de que os dispositivos ‘afrontam a Constituição Federal de 1988, a qual não prevê a necessidade de prévia autorização da Assembleia ou da Câmara Distrital (do Distrito Federal) para a instauração de ação penal contra os governadores de estado ou do Distrito Federal, ou contra quaisquer outras autoridades estaduais ou distritais’.

O ministro destacou que a controvérsia trazida nos autos ‘foi exaustivamente apreciada pelo Supremo, especialmente nos precedentes citados’.

“Assentou-se de modo claro a inconstitucionalidade de normas locais que demandem autorização prévia, a ser deferida por deliberação da Assembleia Legislativa estadual, para instauração de processos contra o respectivo governador, em casos de crimes comuns”, ressaltou Barroso.

Ele observou que, na ocasião, a Corte, ‘ciente da pluralidade de ações de conteúdo análogo contra normas de outros entes federativos, delegou expressamente aos ministros a possibilidade de provimento monocrático, em consonância com o entendimento fixado’.

“Prestigia-se, assim, o entendimento do Plenário, ao mesmo tempo que se evita o desnecessário prolongamento do feito e o inoportuno congestionamento da pauta”, destacou o ministro.

Luís Barroso julgou procedente a ação e declarou a inconstitucionalidade do artigo 40, inciso XVI, e do trecho ‘depois de declarada, por aquela, pelo voto de dois terços de seus membros, a procedência da acusação’, do artigo 73, ambos da Constituição de Santa Catarina.