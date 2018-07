Ministro nega salvo-conduto a acusado de golpe dos R$ 500 mi contra prefeituras

O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, no exercício da presidência, indeferiu pedido de salvo conduto a Tiago Rodrigo Pereira, acusado de participar de um esquema de corrupção que desviou mais de R$ 500 milhões de verbas públicas de municípios do interior de São Paulo. A intenção da defesa era impedir sua prisão cautelar, informou o site do STJ – HC 460109.

O mérito do habeas corpus será analisado pela Sexta Turma do STJ, sob relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior.

Segundo o ministro, ‘não há nos autos do processo qualquer elemento apto a demonstrar que o acusado esteja sofrendo constrangimento ilegal, o que poderia justificar a concessão da liminar pretendida’.

“No caso em exame, no entanto, não se evidencia a aventada excepcionalidade, porque inexistem nos autos elementos suficientes para, desde logo, demonstrar o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, conforme bem apontado na decisão que indeferiu a liminar no Tribunal de origem”, assinalou Humberto Martins.

Segundo ele, é reservado ao tribunal de origem realizar o exame de mérito do habeas corpus, já que a análise por parte do STJ nesse momento processual configuraria ‘usurpação da competência da Corte de origem’.

“Nesse contexto, devidamente fundamentada a decisão exarada, considero, por ora, que inexistem nos presentes autos elementos aptos a demonstrar, de plano, a existência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da liminar.”

Desvio milionário. Segundo o Ministério Público, o acusado integrou um grupo que, de 2003 a 2017, ‘se especializou em serviços de consultoria contratados sem licitação, acarretando desvios de mais de R$ 500 milhões de verbas públicas em 135 prefeituras do interior de São Paulo’.

Em junho de 2018, a Promotoria deflagrou a Operação Castellucci, destinada a apurar supopsto esquema de fraude em licitações e serviços irregulares de consultoria para os municípios.

Durante a operação, alguns contratos firmados com o poder público foram suspensos.

