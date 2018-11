Ministro nega admissão de ‘amigo da Corte’ em ação centenária sobre posse do Palácio da Guanabara

O ministro do Superior Tribunal de Justiça Antonio Carlos Ferreira negou pedido de ingresso do Instituto Cultural D. Isabel I A Redentora, sociedade civil de natureza cívico-cultural, sem fins lucrativos, como amicus curiae no REsp 1149487. O processo, conhecido como o mais antigo do país, inaugurado em 1895, discute a posse do Palácio da Guanabara, antiga residência da família real e atual sede oficial do governo do Rio.

O recurso especial está na relação de processos previstos para serem julgados pela Quarta Turma do STJ no dia 27.

A associação tem por finalidade principal ‘promover, orientar, coordenar, financiar iniciativas voltadas para ampliar o conhecimento do público em geral em relação aos movimentos abolicionistas do Império do Brasil, enfocando especialmente a memória da Princesa Imperial Regente D. Isabel, dita ‘A Redentora’.’

Na decisão que negou o ingresso da entidade no processo, o ministro reconheceu o papel do instituto que, segundo ele, exerce ‘importante atividade de divulgar e incentivar a cultura’.

No entanto, Antonio Carlos Ferreira entendeu que não cabe à entidade defender eventuais direitos patrimoniais de descendentes da Princesa Isabel.

“Sem dúvida, o julgamento deste recurso especial, que não tramita em segredo de justiça, fará parte da história da família real e do Brasil e poderá ser narrado e divulgado pelo Instituto, que não possui, no entanto, interesse jurídico nem patrimonial, diretos ou indiretos, que justifiquem a pretendida intervenção no processo como amicus curiae“, assinalou o ministro.