Ministro mantém empresário e prefeito de Niterói na prisão

O empresário João Carlos Felix Teixeira, denunciado pelo Ministério Público do Rio por organização criminosa e corrupção ativa e passiva, vai continuar preso. A decisão é do ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogerio Schietti Cruz, que indeferiu os pedidos de liminar em habeas corpus apresentados pela defesa do empresário e também pelos advogados do prefeito de Niterói (RJ), Rodrigo Neves Barreto (PDT).

As informações foram divulgadas pelo STJ no Habeas Corpus (HC) 485698 e HC 485032.

Rodrigo Neves e Teixeira estão presos preventivamente desde o dia 10. Eles são acusados de ligação com suposto esquema de crimes contra a Administração Pública, ‘do qual faziam parte agentes políticos dos poderes Executivo e Legislativo do estado do Rio, entre eles o ex-governador Sérgio Cabral’.

O esquema foi descoberto no âmbito da Operação Alameda, desdobramento da Operação Lava Jato.

Ao decretar a prisão preventiva do prefeito de Niterói e do empresário, o Tribunal de Justiça do Rio considerou a medida como ‘necessária à garantia da ordem pública e único meio eficaz para fazer cessar as atividades criminosas’.

Na mesma decisão foi determinado o afastamento de Rodrigo Neves de suas funções públicas.

Vantagens. Segundo o Ministério Público do Rio, João Carlos Teixeira e outros empresários do setor de transporte rodoviário ‘ofereciam e entregavam vantagens indevidas consistentes em 20%, calculados sobre o valor da gratuidade de passagens dos coletivos, ao prefeito Rodrigo Neves’.

“Em troca, o prefeito e outros agentes públicos assumiam o compromisso de apoiar projetos de interesse do setor rodoviário em Niterói e de combater o transporte clandestino de passageiros, favorecendo a atividade econômica dos empresários”, sustenta o Ministério Público.

Os pagamentos também teriam por objetivo ‘obter a liberação dos recursos públicos referentes a gratuidade de passagens’. O valor estimado dos desvios ultrapassa R$ 10 milhões.

Periculosidade. Ao negar as liminares, o ministro Rogerio Schietti destacou ‘a periculosidade concreta dos envolvidos e exponencialização do dano público, explicitados no mandado de prisão preventiva’.

O ministro afirmou ‘não ser inequívoca a alegada falta de contemporaneidade dos fatos com a prisão decretada’. Ele assinalou que, ’em caso de tamanha complexidade, a envolver prefeito cuja defesa ainda aguarda julgamento de agravo regimental pelo Tribunal de Justiça, é recomendável que a questão seja submetida à Sexta Turma, depois da vinda de informações e da manifestação do Ministério Público, a fim de retratar com maior segurança o entendimento do colegiado’.

DEFESA

No pedido de habeas corpus ao Superior Tribunal de Justiça, as defesas do prefeito Rodrigo Neves e do empresário João Carlos Teixeira sustentam ‘não serem contemporâneos às prisões preventivas os fatos que as fundamentaram, pois, se verdadeiros, teriam ocorrido de 2014 a 2016’.

O prefeito e o empresário negam ‘o alegado perigo à garantia da ordem pública’, caso eles sejam colocados em liberdade, ‘pois os agentes públicos envolvidos foram afastados de suas funções, tornando impossível a reiteração delitiva’.