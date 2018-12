Alexandre de Moraes, do Supremo, não conheceu pedido da defesa do senador (PDT/RO), condenado a 4 anos e meio de reclusão por suposto desvio de finalidade na aplicação de financiamento de banco oficial, pela concessão do benefício de saídas temporárias

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, não conheceu – julgou inviável – do Habeas Corpus (HC) 166208, no qual a defesa do senador Acir Gurgacz (PDT-RO) – condenado pela Primeira Turma do STF a quatro anos e meio de reclusão por desvio de finalidade na aplicação de financiamento obtido em instituição financeira oficial – pedia a concessão do benefício de saídas temporárias, as ‘saidinhas’.

As informações estão no site do Supremo – Processo relacionado: HC 166208.

Gurgacz cumpre a pena em regime semiaberto e, ao requerer o benefício ao Juízo de primeira instância, teve o direito a saídas temporárias negado pelo fato de não ter cumprido o requisito temporal exigido por lei, ou seja, o cumprimento de 1/6 do total da pena (para réu primário), nos termos do artigo 123, inciso II, da Lei 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais).

Defesa

Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja liminar foi indeferida, e, posteriormente, no Superior Tribunal de Justiça, onde o pedido também foi negado liminarmente.

O relator do habeas no STJ destacou que ‘o requisito relativo ao cumprimento de 1/6 da pena deve ser observado, ainda que o regime inicial fixado na condenação seja o semiaberto’.

No pedido de habeas ao Supremo, a defesa do senador argumentou que ‘o indeferimento do pedido nos casos em que o regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto equivale a conferir tratamento desigual e mais duro a quem cometeu infrações em tese mais brandas’.

A defesa enfatizou que ‘Gurgacz tem bom comportamento carcerário’.

Decisão Em sua decisão, o ministro Alexandre de Moraes apontou que o habeas não poderia ser conhecido, ‘uma vez que questiona decisão monocrática de ministro do STJ’.

Alexandre observou que, em regra, o encerramento da instância competente é pressuposto para iniciar a competência do Supremo, ‘a não ser em casos excepcionais e específicos que admitam a flexibilização da norma, quando o exame do habeas corpus é feito pelo STF antes de encerrada a análise na instância recorrida’.