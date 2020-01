Ministro garante cuidador em sala de aula para aluno com paralisia cerebral

O ministro do Superior Tribunal de Justiça Og Fernandes acolheu recurso especial para reformar acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo e assegurar a presença de cuidador dentro da sala de aula para um adolescente portador da síndrome de Worster-Drought, uma forma rara de paralisia cerebral.

Para o ministro, o cuidador deve ficar no local que entender necessário para o desenvolvimento de suas atividades, e a administração escolar tem de providenciar profissional adequado ao apoio pedagógico demandado pelo aluno com deficiência.

As informações foram divulgadas detalhadamente no site do STJ – O número deste processo não é divulgado em razão de segredo judicial.

Segundo os autos, após uma cuidadora acompanhar o aluno durante três anos, a nova diretora de uma escola estadual proibiu-a de permanecer na sala de aula, determinando que ‘ficasse do lado de fora, esperando para ser acionada pela professora quando necessário’.

O aluno, em virtude da síndrome, sofre de hemiplegia (paralisia de metade do corpo), anorexia, dislexia, disfagia (dificuldade para engolir), dificuldades para falar e escrever, sequelas motoras e neurológicas, além de órteses na mão direita.

O acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ‘tendo em vista o dever do Judiciário de garantir o direito fundamental de crianças e adolescentes com deficiência à educação, reconheceu a necessidade de acompanhamento de profissional habilitado para o estudante’.

Porém, no entender do tribunal paulista, ‘a lei federal não descreve o local onde o cuidador deve permanecer para atender às necessidades do menor’.

No STJ, a Defensoria Pública interpôs agravo contra a decisão que inadmitiu seu recurso especial sob o argumento de incidência da Súmula 7/STJ.

Segundo a Defensoria, ‘houve incompatibilidade entre a negativa de produção de provas e o julgamento de improcedência da ação por falta de provas’.

Atendimento especializado

Ao reformar o acórdão do Tribunal de Justiça, Og Fernandes afirmou que ‘não é lógico nem razoável deixar a cargo do professor avaliar se o aluno precisa ou não ser atendido pelo cuidador’.

“Não compete ao profissional encarregado da já relevante dinâmica didática, e certamente bastante sobrecarregado nessa atuação, dedicar atenção ao aluno que necessita de atendimento especializado até mesmo para engolir sua própria saliva com segurança, sentar-se corretamente ou segurar um lápis. Dispensa outras digressões concluir que o ensino de todo o grupo seria prejudicado pela atribuição adicional dessa responsabilidade ao professor”, explicou.

Segundo Og Fernandes, a consideração de que um aluno nas condições descritas no caso, com comprometimento motor e neurológico, dispensa atendimento integral e será melhor atendido em sua vida pela autonomia forçada ‘é absolutamente criticável’.

Para o relator, a Lei 13.146/2015 ‘assegura a plena inclusão da pessoa com deficiência, sem discriminação, violência ou negligência, com atendimento integral por profissional adequado às suas necessidades pedagógicas específicas’.

Ao acolher integralmente o pedido do adolescente, o ministro lhe assegurou a presença do cuidador dentro da sala de aula.