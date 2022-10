Ministro do TSE manda Flávio Bolsonaro remover post que ligou Lula ao PCC

O ministro Paulo Sanseverino, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou que o senador Flávio Bolsonaro, filho 01 do presidente Jair Bolsonaro, remova de seu perfil no Twitter uma publicação que ligou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à facção criminosa PCC.

O magistrado viu ‘informação evidentemente inverídica e prejudicial à honra e à imagem’ do PT e de Lula, dando 24 horas para que ordem de remoção seja cumprida, sob pena de multa diária de R$ 20 mil. Sanseverino instou Flávio Bolsonaro para que apresente defesa no prazo de dois dias.

Documento LEIA A ÍNTEGRA DA DECISÃO PDF

O ministro considerou que a publicação feita por Flávio Bolsonaro associa de forma intencional o PT ao crime organizado, ‘com o nítido objetivo de propagar desinformação na tentativa de interferir no pleito que se avizinha’. O ministro destacou a ‘maliciosa intenção’ de Flávio Bolsonaro em ‘atacar a honra alheia’.

Na decisão assinada neste sábado, 1º, dada a pedido da Coligação Brasil da Esperança, Sanseverino ainda destacou que o Tribunal Superior Eleitoral ‘decidiu pela ilegalidade das publicações falsas realizadas por usuários de aplicativos de redes sociais que associavam o Partido dos Trabalhadores e o candidato Luiz Inácio Lula da Silva às organizações criminosas, sem qualquer respaldo fático verdadeiro’.

O ministro lembrou que, em uma das ações já analisadas pela Corte eleitoral, Flávio Bolsonaro também constou no povo passivo do processo, uma vez que ‘havia divulgado publicação em seu perfil no Twitter em que o conteúdo foi considerado inverídico e descontextualizado’.

Sanseverino entendeu que tal constatação mostra que Flávio Bolsonaro ‘persiste de forma dolosa em seu desiderato de propagar desinformação na Internet, ignorando intencionalmente decisões judiciais que são de seu total conhecimento’.